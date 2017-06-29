Пять мифов о сексе, не дающих расслабиться в постели

Существуют пять мифов, способных испортить настроение женщине во время секса, пишет Ivona.

1. Секс с коллегой по работе — табу

А почему? Потому что, придя на работу после случайного секса с коллегой, ты якобы будешь долго смущаться вместо того, чтобы работать. Это утверждение верно для женщин, считающих случайный секс чем-то из ряда вон выходящим и действительно склонным переживать по этому поводу. Расслабься. К тому же это может оказаться не одноразовым сексом, а чем-то большим. Почему не продлить себе удовольствие.

2. Нужно говорить правду о своем сексуальном прошлом

Большинство мужчин проявляют не совсем понятное любопытство по отношению к сексуальной жизни своей женщины. Зачем? Ведь по сути мужчина хочет услышать только одну фразу: “Ты у меня лучший“. Вот на этой фразе прения лучше всего прекратить, а не, смущаясь, вспоминать все детали своих предыдущих контактов только потому, что так хочет твой нынешний мужчина.

3. Для идеального секса нужен оргазм

Оргазм — это, конечно, замечательно, но стоит ли так сильно переживать, что он не случился, если при этом было потрясающее свидание, невероятные поцелуи и море нежности. Помни, сексологи говорят, что чрезмерное внимание к женскому оргазму привело к тому, что у женщин, не всегда испытывающих оргазм, может развиться комплекс. И оргазм исчезнет навсегда. Просто получай удовольствие от каждого раза, не считая оргазмов и не думая об их необходимости.

4. Секс на первом свидании недопустим

Сражу же к статистике социологических опросов — примерно треть семейных пар признаются в том, что у них был секс на первом свидании. Стоит ли добавлять к этому что-то еще?

5. Величина груди, пениса, тонкость талии и ширина плеч — крайне важны

Как много женщин портит себе жизнь, скрывая от партнера свой целлюлит, стесняясь слишком широких бедер или слишком маленькой груди. Более того — сами рассказывают мужчинам о недостатках своей внешности. Зачем? Если ты с партнером уже в постели, значит он тебя хочет. Просто расслабься и получи удовольствие.