Письмо читательницы: возможна ли беременность после анального секса?

«Мы с парнем занимались анальным сексом несколько раз до самого конца, после этого я шла подмываться с мылом, я боюсь, что я беременна. У меня задержка, я уже плачу, мне страшно, вдруг я беременна, вдруг сперма попала во влагалище (хотя я ничего не чувствовала), вчера тетя сказала, что у меня грудь выросла "как у беременной", живот колет, когда сажусь, чуть-чуть грудь болит, творожистые, иногда прозрачные выделения из влагалища, зуд, когда втягиваю, не больно, аппетит не изменился, тест я купить не могу, так как все друг друга знают, еще слухи пойдут, помогите, я беременна?!» - пишет 15-летняя Ирина.

Отвечает психолог-сексолог Олеся Алпацкая:

- Нет, вы не беременны. Цикл месячный мозг сбиться, у вас растущий организм - постоянно идёт перестройка.

Это письмо поступило в редакцию портала Kleo.ru.