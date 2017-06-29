Как питаться летом, чтобы потерять вес: пять вкусных идей

Холодный суп

Охлажденный суп, приготовленный на овощной основе, содержит много клетчатки, которая в свою очередь способствует снижению аппетита. Так, к примеру, в двух столовых стаканах испанского холодного супа гаспачо находится всего примерно 100 калорий.

Арбуз

Главный продукт лета, он же арбуз, содержит много пищевых волокон, которые, разбухая в желудке, позволяют надолго сохранить чувство сытости. Помимо этого в арбузе содержатся такие микроэлементы, как калий и магний. Калий регулирует водный баланс в организме и нормализует сердечно-сосудистую деятельность, а магний в свою очередь необходим для работы мышц.

Летний сквош

Среди сезонных овощей особой популярностью пользуется цукини. Этот продукт чрезвычайно богат клетчаткой, поэтому может стать отличной альтернативой макаронным изделиям. Помимо этого, цукини хорошо сочетается как с овощами, так и с зерновыми культурами.

Овощи на гриле

Лето – официальная пора для барбекю на природе. Причем не стоит забывать, что готовить на гриле можно не только мясо, но и овощи. Баклажаны, кабачки, сладкий перец, лук и другие овощи, приготовленные на гриле, содержат намного меньше калорий, жира и больше клетчатки в отличие от стейка.

Морепродукты на гриле

Приготовленная на гриле рыба – это настоящий кладезь белка, необходимого для здорового функционирования организма. Морепродукты являются более легкими и содержат намного меньше калорий в отличие от мяса. К тому же, мясные блюда будут способствовать отложению жира. Кроме того, от такой пищи в жару может появиться чувство тяжести и усталости.