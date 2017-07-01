Напоследок: правила прощального секса в отношениях

Предварительно подумай. Этому совету непросто следовать, но тем не менее. Хорошо подумай перед тем, как спать с ним. Это может вызвать ненужные эмоции, а еще хуже, если они будут односторонние, особенно, если он относится к сексу проще, чем ты.

Не анализируй секс, когда все уже случилось. Не стоит слишком зацикливаться на том, что это было и почему это произошло. В конце концов секс ведь может быть и просто так!

Не делай этого, чтобы вернуть его. Как мы уже говорили - мужчины воспринимают секс гораздо проще, чем мы. Поэтому не жди, что, если ты была великолепна в постели, он сразу же захочет воскресить ваши отношения. Иначе рискуешь в последствии чувствовать себя использованной.

Не стоит это повторять. Хорошо, у вас была эта ночь (или час, или несколько часов). И все. И хватит. Не нужно использовать секс с бывшим парнем, чтобы заполнить пустоту. Чтобы начать новые отношения, ты должна полностью "очистить" свою жизнь и свою голову от старых и перевернуть эту страницу. Стоит ли говорить, что секс делает это невозможным?

Не жди от него ничего. По сути вы уже чужие, посторонние люди, вас больше ничего не связывает. Да, у вас был секс, но он был и закончился, а вы уже не пара. Поэтому восприми это как случайное эротическое приключение и не более того.