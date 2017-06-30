Четыре секрета от главного диетолога Голливуда. Вы должны это знать!

Келли Левек — знаменитый диетолог Голливуда! У нее немало звездных клиентов, например, Джесика Альба, Молли Симс и Челси Хэндлер. Она не только помогает им сохранить стройную фигуру, но и в целом изменила их подход к питанию.

Недавно Келли даже выпустила свою первую книгу «Любовь к телу», которая помогает читателям разбираться со своим рационом. Все построено на принципе, который она сама называет «Великолепная Четверка».

«Великолепная Четверка — это белки, жиры, клетчатка и зелень. Вместе эти четыре группы помогают отключить гормоны голода в организме и снижают сахар в крови.

Я даю клиентке смузи с Великолепной Четверкой, и эта формула наполняет ее энергией на целый день. Все думают, что к концу дня у них просто закончатся силы, но это не так!

Вместо того, чтобы считать калории, мы должны употреблять полезные вещества, которые необходимы нашим клеткам», — рассказывает диетолог.

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Первый прием пищи Келли рекомендует делать между 8 и 9 часами утра. Чтобы получить заряд бодрости и полезных минералов, она смешивает зелень, ягоды, семена чиа и миндальное молоко. Такой коктейль хорошо утоляет голод и тонизирует.

Обед должен быть между 13 и 14 часами. Именно это время идеально подходит для усвоения белков, углеводов и клетчатки. Своим идеальным обедом диетолог называет салат из зелени с авокадо и лосось.

Одним из ключевых принципов здорового питания является наличие полдника. Если у вас будет только 3 приема пищи, то есть риск, что вы съедите больше во время ужина. Отличное время для перекуса между 15 и 16 часами. Это должна быть легкая закуска: орехи, яйца, овощи, миндальное или кокосовое молоко.

Ужинать нужно между 18 и 19 часами. Но, если перекус был достаточно плотным, то время ужина можно сместить до 20 часов. Для вечернего приема пищи подойдет запеченная индейка и салат из свежих овощей.

Келли не просто эксперт в области здорового питания, она – женщина, которая превратила обычный процесс поглощения пищи в настоящее учение.

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