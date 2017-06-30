Онкологи советуют: взгляните на ладони - они могут предупредить о раке

Издание «OaNews» опубликовало сведения, полученные британскими специалистами, которые заявили, что по изменившемуся виду ладоней можно определить наличие у человека рака.

«Мы пришли к этому, изучая на практике пациентов, перенесших рак. Ладони таких пациентов отличаются грубоватостью и имеют припухлости», - рассказали терапевты.

По мнению британских экспертов, к любым телесным изменениям стоит относиться серьезно, так как они могут возникать в результате заболевания раком.

Непонятный зуд, волдыри, сыпь, загрубевшие участки на коже могут сигналить о начавшейся онкологии в тот момент, когда заподозрить ее бывает еще очень трудно.

В ходе исследований было установлено, что почти 18 процентов пациентов с раковым диагнозом видели на своем теле новообразование неизвестного происхождения, при этом подавляющее большинство (77 процентов) думали, что это - ничего серьезного.

Особенно должно настораживать, если после случайного удара появившиеся шишка или синяк не исчезают в течение нескольких недель,

отметили специалисты. Напомним, ранее эксперты по онкологии утверждали, что после удаления родинок в салонах красоты люди чаще гибнут от рака кожи.