Мамочки… Какие имена дают своим детям эстонские звезды

Мальчику досталось крайне необычное имя – Куу (в переводе с эстонского «месяц»). «Я видела это имя во сне еще до того, когда забеременела», - рассказала Лийси журналу Kroonika.

Среди эстонских звезд вообще довольно популярные необычные имена. Так Кен Саани назвал дочь Луми (снег), дизайнер Каролин Куусик дала сыну имя Лев Луукас, радиоведущий Алари Кивисаар назвал дочь Лакендрой Амери, а сына – Адрианом Ханли.

Кристийна Хейнметс-Айгро, которая представляла Эстонию на всемирных конкурсах красоты, дала сыновьям имена Айрон и Карлтон, а дочерей певицы Леи Дали Лион зовут Жасмин и Гейти.

Как вы относитесь к необычным именам? Расскажите нам в комментариях!