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Галерея: семь женщин с самыми красивыми глазами в мире

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ФОТО: VINCENT KESSLER/REUTERS

Недаром говорят, что глаза — зеркало души, ведь именно по ним можно прочитать самые искренние эмоции человека. Глаза способны гипнотизировать, завораживать и сводить с ума.

Мы подготовили для вас список известных женщин с самыми красивыми и притягательными глазами в мире.

1. Одри Хепберн

Scanpix/United Archives

Невероятной красоты медовые глаза этой иконы стиля свели с ума не одного мужчину.

2. Софи Лорен

Personalities/Scanpix

Притягательные “лисьи” глазки стали главной визитной карточкой Софи Лорен.

3. Леона Льюис

Scanpix/Instagram

Большие зеленые глаза певицы в сочетании с её бронзовой кожей смотрятся просто сногсшибательно.

4. Айшвария Рай

Scanpix/Lapresse

Вне всяких сомнений, титул Мисс Мира актриса получила заслуженно!

5. Элизабет Тейлор

SCANPIX/SIPA

Удивительными тёмно-синими глазами Элизабет Тейлор до сих пор восхищаются миллионы. Некоторым они даже кажутся фиолетовыми!

6. Анджелина Джоли

REUTERS/Scanpix

Кошачьи глаза Энджи способны загипнотизировать.

7. Шарлиз Терон

AP Photo/Scanpix

У этой белокурой красавицы множество достоинств, но именно глаза придают её образу неповторимого шарма.

А чьи глаза вы считаете самыми красивыми?

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