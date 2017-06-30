Галерея: семь женщин с самыми красивыми глазами в мире

Недаром говорят, что глаза — зеркало души, ведь именно по ним можно прочитать самые искренние эмоции человека. Глаза способны гипнотизировать, завораживать и сводить с ума.
Мы подготовили для вас список известных женщин с самыми красивыми и притягательными глазами в мире.
1. Одри Хепберн
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Невероятной красоты медовые глаза этой иконы стиля свели с ума не одного мужчину.
2. Софи Лорен
Personalities/Scanpix
Притягательные “лисьи” глазки стали главной визитной карточкой Софи Лорен.
3. Леона Льюис
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Большие зеленые глаза певицы в сочетании с её бронзовой кожей смотрятся просто сногсшибательно.
4. Айшвария Рай
Scanpix/Lapresse
Вне всяких сомнений, титул Мисс Мира актриса получила заслуженно!
5. Элизабет Тейлор
SCANPIX/SIPA
Удивительными тёмно-синими глазами Элизабет Тейлор до сих пор восхищаются миллионы. Некоторым они даже кажутся фиолетовыми!
6. Анджелина Джоли
REUTERS/Scanpix
Кошачьи глаза Энджи способны загипнотизировать.
7. Шарлиз Терон
AP Photo/Scanpix
У этой белокурой красавицы множество достоинств, но именно глаза придают её образу неповторимого шарма.
А чьи глаза вы считаете самыми красивыми?