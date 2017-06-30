Галерея: семь женщин с самыми красивыми глазами в мире

Мы подготовили для вас список известных женщин с самыми красивыми и притягательными глазами в мире.

1. Одри Хепберн

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Невероятной красоты медовые глаза этой иконы стиля свели с ума не одного мужчину.

2. Софи Лорен

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Притягательные “лисьи” глазки стали главной визитной карточкой Софи Лорен.

3. Леона Льюис

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Большие зеленые глаза певицы в сочетании с её бронзовой кожей смотрятся просто сногсшибательно.

4. Айшвария Рай

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Вне всяких сомнений, титул Мисс Мира актриса получила заслуженно!

5. Элизабет Тейлор

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Удивительными тёмно-синими глазами Элизабет Тейлор до сих пор восхищаются миллионы. Некоторым они даже кажутся фиолетовыми!

6. Анджелина Джоли

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Кошачьи глаза Энджи способны загипнотизировать.

7. Шарлиз Терон

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У этой белокурой красавицы множество достоинств, но именно глаза придают её образу неповторимого шарма.

А чьи глаза вы считаете самыми красивыми?