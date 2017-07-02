Вечно одна? Настоящие причины, почему так

Шесть причин, почему вы все еще одна:

1. Вы не стараетесь по-настоящему.

Вы конечно думаете, что стараетесь. Вы ходите по магазинам и присматриваетесь ко всем вокруг. И симпатичный парень должен заговорить с вами, так? Вы идете на вечеринку у подруги…Почему ни один мужчина не подходит к вам и не знакомится? «С меня хватит», — говорите вы в своей голове и уходите.

Это как поиск работы. Вы можете сидеть и ждать, пока кто-то сделает вам интересное предложение. Но это случается крайне редко.

2. Вы предвзяты.

Одна из подруг показывает вам на мужчину, который уже час не сводит с вас взгляд. Что вы скажете: «Хм, интересно, может подойти и познакомиться?» или «Ни за что, у него такая ужасная рубашка — как можно было такое надеть?»

Если вы чаще реагируете вторым вариантом, вы предвзяты и не даете людям шанс. Много историй любви — это союз полных противоположностей, когда люди выходили за рамки своего «типажа».

3. Вы не умеете ходить на свидания.

Есть несколько правил, которые хорошо бы соблюдать.

не опаздывать, одеваться сдержанно, но интересно;

задавать много вопросов и слушать ответы;

не хвастаться и не говорить много о себе;

предложить заплатить за себя, но позволить парню сделать это, если он будет настаивать;

в ответ на комплимент говорить «спасибо»;

лучше не заниматься сексом на первом свидании.

4. Вы считаете, что он должен быть идеальным, но чтобы вам не нужно было прилагать никаких усилий.

Если вы хотите себе красивого, стильного и подтянутого парня, то наверняка он хочет себе такую же девушку. Так что подгоняйте себя под свой же идеал.

5. Вы не можете быть самой собой.

Не просто чтобы человек узнал вас настоящую, а потому что вы сами в таком состоянии более расслаблены и привлекательны.

6. Когда вы встречаете хорошего мужчину, вы слишком нетерпеливы и навязчивы.

Наслаждайтесь отношениями здесь и сейчас. Конечно, будьте настороже, чтобы не позволить ему воспользоваться вами. Но и не давите на мужчину, не будьте слишком навязчивы.