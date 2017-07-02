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Мода на коррекцию сосков - новый шокирующий тренд в хирургии

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Женская грудь. | ФОТО: Scanpix

Модели Кендалл Дженнер (21) и Белла Хадид (20) любят свое тело и с гордостью его демонстрируют! Уже не раз они радовали поклонников образами с короткими полупрозрачными топами без белья. Надевать бюстгальтер или нет – личное дело каждой женщины, но если раньше оголенная грудь считалась чем-то постыдным, то теперь звезды поголовно поддерживают акцию #FreeTheNipple (дословно – «Освободи сосок»), пишет Peopletalk.

И это вроде хорошо: женщины перестают стесняться своего тела, вдохновляясь примером звезд. Но есть и другая сторона: недавно пластический хирург из Нью-Йорка Норман Роу пожаловался, что количество его пациенток возросло минимум в четыре раза: «Мы все чаще видим на улицах и в журналах певиц, актрис, моделей в прозрачных топах. Девушки приходят ко мне с картинками из журналов, с фотографиями сосков, которые они хотят: сделать их симметричнее, уменьшить ореол, осветлить их».

Стоит отметить, что у этой процедуры очень много противопоказаний. К ним относятся серьезные хронические или инфекционные заболевания, возраст до 18 лет, мастопатия, нарушения свертываемости крови, сахарный диабет, склонность кожи к чрезмерному рубцеванию и незавершенная лактация – менее года после родов.

С точки зрения врачей, многие деформации сосков или их асимметрия вовсе не являются патологией. Какой бы ни была твоя грудь, главное – чтобы была здорова!

Thank you @Dior for always making me feel like a princess #MariaGraziaChiuri

A post shared by Bella Hadid (@bellahadid) on

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