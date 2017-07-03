Неожиданно: врачи озвучили массовую ошибку худеющих

Слово «калории» известно всем, кто хоть раз пытался сбросить лишний вес, – как правило, при похудении люди предпринимают множество попыток для того, чтобы ограничивать себя в калориях. Но ученые, выступившие на страницах научной прессы, заявили, что снижение потребляемых калорий ниже нормы лишь тормозит процесс потери веса. Отметим, что врачи называют суточной нормой для среднестатистической женщины – 1,5 тысячи килокалорий, для мужчины – 2 тысячи килокалорий.

«Важно понимать, что организм, не получающий должного количества калорий для поддержания активных физиологических процессов, начинает запускать особые механизмы, чтобы не допустить смерти от голодания. В частности, замедляется процесс метаболизма, из-за чего люди лишь набирают вес», – рассказали специалисты.

По мнению ученых, вместо того чтобы недоедать, нужно тщательнее расходовать полученные с едой калории. Иными словами, быть физически активным человеком, много двигаться, ходить, выполнять упражнения, которые бы создавали определенную нагрузку на мышцы и тело.

В то же время специалисты подчеркивают: потребляемые в достаточном объеме калории должны поставляться в организм из здоровых и натуральных источников. В ежедневном рационе обязательно должны присутствовать белок, клетчатка и витамины – этот принцип может выполняться только при условии, что в питании человека нет продуктов с искусственными компонентами, при этом в нем много овощей и фруктов.

Примечательно, что проведенное ранее исследование ученых из Кембриджского университета показало: в человеческом организме существует режим голодания, заставляющий тело замедлять расходование жира на производство энергии. При ограничениях пищи мозг начинает производить гормоны, не дающие организму сжигать калории, сообщили тогда авторы научного проекта.