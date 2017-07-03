Письмо женщины из Эстонии: расисты, оставьте в покое хотя бы детей!

«Недавно моя дочь играла на детской площадке, одна девочка к ней присоединилась. Дружелюбной малышке было 4 года. Несмотря на экзотическую внешность, она говорила на чистом эстонском.

Девочка рассказала о своей семье, дальних родственниках. В разговоре выяснилось, что в детский сад она ходить не любит - там никто не хочет с ней играть, да еще и постоянно дразнят.

Малышка продолжила играть с моей дочкой, а мне стало грустно. Безусловно, медиа постоянно передают о том, что темнокожие чувствую себя отверженными в нашем обществе. Но я не знала, что эта проблема затронула даже маленьких детей – их не готовы принять сверстники. В таком случае виноваты только их родители, которые не дали детям подобающее воспитание. Большая вероятность того, что именно от родителей исходит эта ксенофобия, дети же берут с них пример», - делится читательница Nelli.