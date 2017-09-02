Много шума: как ссорятся разные знаки Зодиака

Мы расскажем о том, как это бывает у представителей разных знаков зодиака.

Овны ссорятся бурно и с воодушевлением. Если ты родилась под этим знаком, то можешь под влиянием эмоций совершенно потерять голову, наговорить и даже сделать то, о чем скоро пожалеешь. Потом придется долго убеждать окружающих, что вообще-то ты не ураган и не торнадо, но они все равно не поверят, пишет Lady.mail.ru.

Тельцы ссорятся коротко и больно. Если ты Телец, то наверняка слышала от окружающих упреки в излишней резкости, бескомпромиссности и даже грубости. А все потому, что обычно-то ты очень мирный человек, и только в момент ссоры об этом забываешь. Гордиться можешь тем, что даже в ссорах стараешься никого не обижать напрасно. Только по делу.

Близнецы ссорятся странно. Сначала ты совершенно серьезно что-то доказываешь, потом язвишь, потом плачешь, потому вдруг начинаешь вести конструктивный диалог. Порядок действий, впрочем, может быть любым, главное, что для твоего оппонента он совершенно непредсказуем.

Раки ссорятся редко, и это многое объясняет. Тебе просто опыта не хватает для того, чтобы высказать свое недовольство или дать волю эмоциям, или убедить оппонента, что он не прав. Поэтому исход ссоры может быть совершенно разным: от немедленного бракосочетания до полугода тотального взаимного игнорирования.

Львы ссорятся в два этапа. Сначала ты «держишь лицо» и сохраняешь благородное спокойствие. Потом забываешь о том и другом и начинаешь рвать противника в клочья. Чем больше опыта, тем дольше длится первый этап и тем менее вероятно наступление второго. Но на исход ссор это никак не влияет: Львы не сдаются, поэтому побеждают.

Девы ссорятся редко и коротко. Но не потому что не умеют, а потому что не любят. Если ты Дева, то отлично знаешь: причина ссоры редко лежит на поверхности, обычно есть какие-то подводные течения и взаимные претензии. Вот с ними и надо спокойно разбираться, а кричать и посуду бить нечего.

Весы ссорятся неоднозначно. Внешне — очень спокойно и даже с улыбкой, внутри — разрушительно и беспощадно. Окружающие могут даже не заметить, что поссорились с тобой, но ты-то знаешь, что это случилось. А это значит, что кое-кому вскоре придется плохо. Если, конечно, ты не сменишь гнев на милость.

Скорпионы ссорятся красиво. Они умеют все, что нужно для красивой драмы: говорить хлестко и резко, заламывать руки, повышать голос и держать паузу так, что оппонент готов на все, лишь бы положить этому конец. Главное — вовремя остановиться. Впрочем, если ты Скорпион, то и сама знаешь: мириться порой даже приятнее, чем ссориться.

Стрельцы ссорятся быстро, потому что им обычно некогда. Единственное исключение — ссора с человеком, о котором Стрелец был высокого мнения. Разочарование заставляет тебя забыть о других делах и дать волю словам и чувствам. Впрочем, и это не затягивается надолго: в конце концов в мире много других хороших людей.

Козероги, напротив, ссорятся медленно. Сначала тебе нужно дойти до точки кипения, а для этого требуется много, очень много времени. Так много, что твой оппонент может уже и забыть, с чего все началось. Но ничего, ты напомнишь. Потом, так же медленно, ты возвращаешься к обычному состоянию — и вот тогда можно уже продолжать спокойный разговор. В общем, хорошая ссора может по продолжительности и с «Игрой престолов» посоперничать.

Водолеи ссорятся без удовольствия. Тебе вообще не очень все это интересно: взаимные обвинения, обмен упреками, претензии какие-то. Но если уж оппонент настаивает, ты выскажешься. Потом, чтобы мало не показалось, добавишь. Потом скажешь то, чего недоговорила. Потом… Ой, лежачего не бьют.

Рыбы ссорятся странно: по непонятным причинам и с удивительным результатом. Имей в виду: твой оппонент может просто не знать, что происходит. Или думать, что ты шутишь. Или — что ты предлагаешь вместе прогуляться, а не отправляешь его куда-то в одиночку. Впрочем, ты и сама иногда не уверена, что лучше.