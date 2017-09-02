Психологи раскрыли секрет устойчивого похудения

Исследователи разобрались, почему одним людям удается сбросить вес и поддерживать себя в хорошей физической форме на протяжении долгого времени, а другим — нет. Для участия в исследовании привлекли 183 человека с лишним весом или ожирением. Средний возраст участников составил 51 год, большинство из них — женщины. Все они в течение года принимали участие в программе по похудению — сидели на диете, считали калории, вели дневник, куда записывали все, связанное с едой, а также занимались спортом и еженедельно взвешивались. Финальное взвешивание участников было проведено спустя два года после старта программы, пишет Health.mail.ru.

Оказалось, что наилучшие шансы добиться успеха в борьбе с лишним весом у тех, кто избавляется от килограммов пусть медленно, но зато стабильно. У тех, кто в течение первых трех недель участия в программе то сбрасывал сразу несколько килограммов, то набирал их снова, результаты по итогам года и финального взвешивания были хуже, чем у тех, кто устойчиво сбрасывал по килограмму в неделю.

«Похоже, что самая эффективная стратегия поведения при похудении, позволяющая длительно поддерживать оптимальный вес, — с самого начала выработать для себя привычные правила поведения, связанные с едой и физической активностью, и терпеливо придерживаться их, раз за разом, изо дня в день, повторяя одни и те же действия», — отметила ведущий автор исследования Эмили Фейдж (Emily Feig).