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Видео: детская мимика скажет больше, чем тысячи слов

Krasotka.ee
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ФОТО: Ekraanitõmmis videost

Дети хоть у не умеют говорить, но прекрасно могут выражать свои эмоции мимикой.

Смотрите сами!

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