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Видео: детская мимика скажет больше, чем тысячи слов
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3 сентября 2017 г., 11:13
ФОТО: Ekraanitõmmis videost
Дети хоть у не умеют говорить, но прекрасно могут выражать свои эмоции мимикой.
Смотрите сами!
дети
мимика
слова
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