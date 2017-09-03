Укрепить здоровье можно всего за 20 минут, говорят эксперты

Исследование показало, что у участников, которые стали сидеть на 21 минуту в день меньше, снизились уровни сахара и холестерина в крови. Кроме того, 20 минут физической активности защищали мышцы ног. Как известно, из-за сидячего образа жизни мышцы уменьшаются. Исследователи добавляют: даже работающие родители могут стать активнее и подавать своим детям хороший пример, пишет Meddaily.ru.

Ранее ученые обнаружили, что уровень физической активности родителя напрямую влияет на активность ребенка. Исследование показало: за каждую минуту, которую родитель проводил сидя, время физической активности ребенка уменьшалось на 0,10 минуты. И, наоборот, с каждой минутой легкой физической активности родителей время, которое ребенок уделял легкой физической активности, увеличивалось на 0,6 минуты.