Гороскоп Василисы Володиной на сентябрь 2017 года

Начнется осень с проблем или же сентябрь пройдет быстро и гладко — это не секрет, а результат вашего мировосприятия. Противник у всех нас будет лишь один. Это грусть от прошедшего лета, которого, по сути, и не было вовсе.

Истина заключается в том, что необходимо двигаться дальше. Ведь тот, кто только и умеет оборачиваться назад, не может по определению называться человеком успешным и сильным, пишет Rus.tvnet.lv.

Анализ прошлого нужен, но эта необходимость уже прошла. Сейчас всем нам нужно смотреть только вперед. Поднимайте себе настроение, ведь чем раньше оно станет хорошим, тем быстрее вы поймете, что нужно делать со своей жизнью в сентябре.

Овен

В сентябре главенствующей планетой будет для вас Уран. Он останется самим собой, чего потребует и от вас тоже. Его пребывание в Овне означает, что он не имеет ярко выраженной силы. Это будет вам на руку, однако его деструктивный настрой все равно заставит вас переосмыслить все целиком. Выйдя на первый план, Уран попробует помешать вашим планам, так что желательно вам иметь всегда план «Б». Если путей к отступлению не будет, то наступит период серьезных проблем.

Звезды говорят о том, что текущий период хорош для укрепления родственных связей и приобретения домашних животных.

Самой позитивной энергией будут обладать кошки. Заведите себе друга, который будет дарить вам массу позитивных эмоций. Больше бывайте на свежем воздухе и не ленитесь выполнять обязанности.

Телец

Луна и Сатурн будут вашими главными спутниками в грядущий период. В сентябре у Тельцов будет особое время, отличающееся позитивом. Сатурн будет очень стабильным, потому что все время будет пребывать в знаке Стрельца. В прямом движении эта планета является отличным помощником для вас. Луна же, как всегда, будет постоянно меняться. В делах стоит отталкиваться именно от ее настроения. Наиболее благоприятный период — фаза роста Луны в сентябре.

Первые два дня сентября могут оказаться весьма трудными, потому что Луна потеряет полностью свои силы из-за пребывания в Козероге. В период с 3 по 15 сентября Луна почти все время будет сильной, что положительно скажется на вашей мотивации и настроении. Затем будут два тяжелых дня — 16 и 17 сентября, так как Луна перейдет в знак Льва. Далее ее энергия не повысится больше среднего уровня. Это будет очень непростое время, потому что Вселенная постарается проверить вас на прочность.

Близнецы

Юпитер и Марс набирают обороты и становятся для Близнецов самыми значимыми планетами. В сентябре Юпитер будет неизменным и часто будет пребывать то в положительных, то в отрицательных аспектах с другими космическими объектами. Его стабильность — единственный положительный момент, потому что вам не придется переживать за то, нужно или нет доверять своей интуиции.