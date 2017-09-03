Гороскоп Василисы Володиной на сентябрь 2017 года

Звезды и планеты влияют на нашу жизнь во всех ее аспектах. Известный российский астролог, одна из ведущих популярного телешоу «Давай поженимся» Василиса Володина поможет понять, как именно успех каждого из нас будет зависеть от космических объектов в сентябре 2017 года.
Начнется осень с проблем или же сентябрь пройдет быстро и гладко — это не секрет, а результат вашего мировосприятия. Противник у всех нас будет лишь один. Это грусть от прошедшего лета, которого, по сути, и не было вовсе.
Истина заключается в том, что необходимо двигаться дальше. Ведь тот, кто только и умеет оборачиваться назад, не может по определению называться человеком успешным и сильным, пишет Rus.tvnet.lv.
Анализ прошлого нужен, но эта необходимость уже прошла. Сейчас всем нам нужно смотреть только вперед. Поднимайте себе настроение, ведь чем раньше оно станет хорошим, тем быстрее вы поймете, что нужно делать со своей жизнью в сентябре.
Овен
В сентябре главенствующей планетой будет для вас Уран. Он останется самим собой, чего потребует и от вас тоже. Его пребывание в Овне означает, что он не имеет ярко выраженной силы. Это будет вам на руку, однако его деструктивный настрой все равно заставит вас переосмыслить все целиком. Выйдя на первый план, Уран попробует помешать вашим планам, так что желательно вам иметь всегда план «Б». Если путей к отступлению не будет, то наступит период серьезных проблем.
Звезды говорят о том, что текущий период хорош для укрепления родственных связей и приобретения домашних животных.
Самой позитивной энергией будут обладать кошки. Заведите себе друга, который будет дарить вам массу позитивных эмоций. Больше бывайте на свежем воздухе и не ленитесь выполнять обязанности.
Телец
Луна и Сатурн будут вашими главными спутниками в грядущий период. В сентябре у Тельцов будет особое время, отличающееся позитивом. Сатурн будет очень стабильным, потому что все время будет пребывать в знаке Стрельца. В прямом движении эта планета является отличным помощником для вас. Луна же, как всегда, будет постоянно меняться. В делах стоит отталкиваться именно от ее настроения. Наиболее благоприятный период — фаза роста Луны в сентябре.
Первые два дня сентября могут оказаться весьма трудными, потому что Луна потеряет полностью свои силы из-за пребывания в Козероге. В период с 3 по 15 сентября Луна почти все время будет сильной, что положительно скажется на вашей мотивации и настроении. Затем будут два тяжелых дня — 16 и 17 сентября, так как Луна перейдет в знак Льва. Далее ее энергия не повысится больше среднего уровня. Это будет очень непростое время, потому что Вселенная постарается проверить вас на прочность.
Близнецы
Юпитер и Марс набирают обороты и становятся для Близнецов самыми значимыми планетами. В сентябре Юпитер будет неизменным и часто будет пребывать то в положительных, то в отрицательных аспектах с другими космическими объектами. Его стабильность — единственный положительный момент, потому что вам не придется переживать за то, нужно или нет доверять своей интуиции.
Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы оставаться на плаву в любви, делах и финансах в сентябре — достаточно просто следовать здравому смыслу.
Марс же 4 сентября перейдет из Льва в Деву. Тем самым он изменит лишь характер, но не силу своего воздействия на вас. Это значит, что вам придется избавиться от эгоизма и стать более ответственными за общие семейные дела до самого конца сентября. Это должен быть очень продуктивный месяц для сближения с родственниками и привлечения любви. Это будет очень непросто, но игра в таком случае всегда стоит свеч.
Рак
У Раков будет только один помощник в этом месяце — это Венера. Данная планета окажет позитивное влияние на ваши мысли и мироощущение. Самоанализом в сентябре заниматься не стоит, особенно с 19-го числа, поскольку Венера станет слабее, перейдя в созвездие Девы. Она будет стабильной, поскольку только три раза она будет находиться в каких-либо аспектах с другими планетами.
Что касается периода с 1 по 18 сентября, то это можно назвать временем особой активности для Раков, которым Вселенная советует пересилить самих себя и выполнить как можно больше неотложных задач. Вам нужно будет перестать видеть в людях один лишь негатив. Венера хочет, чтобы жизнь протекала мирно, но ярко и эмоционально. С 19 сентября можно начинать отдыхать, так что спланируйте отпуск на это время, если есть такая возможность. Обращайте внимание на сентябрьские народные приметы — каждая мелочь будет на особом счету.
Лев
Любовь станет самой главной сферой жизни, по мнению экспертов сайта dailyhoro.ru. Солнце, ваш первый помощник в амурных делах и наставник в целом, будет умеренно активным в знаке Девы с 1 по 21 сентября . С 22-го числа оно осуществит свой переход в знак Весов, тем самым потеряв часть силы. Это значит, что вам придется почаще обращаться за помощью к окружающим людям. Советы близких не стоит игнорировать в период с 22 по 30 сентября. Остальные сферы жизни будут второстепенными.
Активность в сентябре не должна быть постоянной. Расходуйте силы правильно. В первой половине месяца стоит быть активными, а во второй можно и отдохнуть.
Дева
Плутон и Меркурий в совокупности дадут вам силы для преодоления препятствий, но из этих двух планет позитивным настроением обладает только Меркурий. С 1 по 4 сентября он пребывает в знаке Льва, сохраняя умеренную активность. 3-го числа он будет в хорошем аспекте с Марсом, так что постарайтесь сделать как можно больше дел. С 5 сентября планета утратит ретроградность, что приведет к некоему просветлению. С 5 по 8 сентября ваши мысли будут определять всю окружающую реальность.
С 9 по 28 сентября Меркурий будет в вашем знаке Зодиака, поэтому станет чем-то вроде вашего талисмана.
Эти дни станут самыми лучшими для вас за последние пару месяцев. Отдайте себя полностью вашим любимым увлечениям. Физические нагрузки и различные жизненные авантюры тоже пойдут на пользу.
Последние два дня месяца пройдут под эгидой Весов. Энергия Меркурия немного упадет, но это не станет камнем преткновения для вас и вашей фортуны. Плутон же осуществит переход от ретроградности к прямому движению 29 сентября. Для вас это будет важно, потому что вы сможете помириться со многими людьми, найти пути к воскрешению дружбы или любви.
Весы
Венера и Плутон будут бороться в сентябре за пальму первенства в стремлении к владению вашей удачей. Это будет серьезная борьба, поэтому начать анализ следует с негативных сторон. У каждого знака, включая и ваш тоже, есть идеальная пара. Плутон будет постоянно отдалять вас от второй половинки или от тех, кто покажется вам идеальным кандидатом на это место. 29 сентября состоится важная перемена в движении Плутона. Он перестанет быть ретроградным, поэтому вам будет проще сблизиться с интересными людьми.
Венера — ваш лучший друг, и она актуальна как никогда в сентябре. Ее энергетика будет на среднем уровне с 1 по 18 сентября. Этого хватит для того, чтобы сделать вас счастливее во многих аспектах. Доверяйте своей интуиции в эти дни. С 19 сентября жить будет немного труднее из-за перехода Венеры в знак Девы. Сила планеты снизится, но это не будет значить, что вы должны прятаться от всего подряд. Успех все равно будет с вами.
Скорпион
Следите за различными мелочами в сентябре. Будет множество событий, которые смогут предупредить вас о переменах к лучшему. Сатурн выйдет на первую позицию для вас, что очень плохо, ведь эта планета весьма негативна по отношению к вам. Ее стабильность будет говорить о том, что ничего нового в плане проблем не прибавится, но прежние проблемы своей силы не потеряют ни капли.
Нептун станет вторым по значимости в сентябре. Эта планета тоже не изменит своего характера. Он будет пребывать в Рыбах и сохранит высокую активность. Таким образом,
вам лучше быть тоже активными. Вам все еще можно обходить правила стороной и не бояться совершать яркие поступки. Это поможет и в любви, и в финансовой сфере.
Стрелец
Звезды и планеты выстроятся для вас таким образом, что это поможет избавиться от зависти, злости и негативной энергии в целом. Солнце будет активным в сентябре, но только до 21-го числа. 22 сентября оно перейдет в созвездие Весов, потеряв четверть своей силы. Это будет означать, что в конце месяца стоит отдохнуть от всего, забыть по возможности о работе и о делах. Не планируйте ничего на конец сентября, если не хотите проблем.
Особой актуальностью будет отличаться Луна. Как всегда, она будет изменчива, но для вас имеет смысл обратить внимание на пиковые значения ее энергетики. 1 и 2 сентября она будет пребывать в Козероге, поэтому ее силы упадут до нуля. Это будет на руку вам и вашим делам. 16 и 17 сентября она будет во Льве, поэтому ситуация окажется аналогичной. 28 и 29 сентября снова Козерог ударит по силам ночного солнца, сделав вас более свободными и сильными. Этот месяц будет для вас весьма удачным.
Козерог
Успокоительные травы для стабилизации работы нервной системы помогут вам в сентябре держать себя в руках. Вас ждут проблемы из-за Юпитера, который выйдет на первое место по значимости для вашего знака Зодиака. Старайтесь видеть во всем только позитивные моменты, потому что данная планета заставит вас чувствовать много негатива. Пересмотрите некоторые жизненные принципы и не меняйте кардинально своего пути.
Вторая планета, которая отличится своей актуальностью в сентябре, — Уран. Он будет без изменений пребывать в знаке Овна, сохраняя умеренную активность. Это даст вам возможность очень быстро совершить скачок от начала адаптации к ее концу. Проще говоря,
разнообразные жизненные новшества будут вам даваться без особых проблем. В любви и делах в сентябре желательно не рисковать, иначе до плохого конца будет как рукой подать.
Водолей
Солнце и Меркурий будут бороться друг с другом, потому что их характеры полностью противоположны. Меркурий поможет гармонизировать все черты вашего характера, а Солнце будет заставлять вас делать необдуманные поступки, за которые потом, возможно, придется платить. Каждый раз, когда судьба будет ставить вас перед выбором, вам придется слушать лишь здравый смысл. Интуиция обманет вас или уведет с правильного пути.
Первый месяц осени — время перемен, так что Солнце не упустит возможности помешать вам. До 21 сентября вам следует быть наиболее осторожными, потому что умеренная активность Солнца в Деве будет весьма ощутимой. Потом же наше светило перейдет в знак Весов, что немного ослабит хватку его ежовых рукавиц. В конце сентября и Меркурий немного ослабеет, поэтому все останется примерно на том же уровне в плане удачи.
Рыбы
Меркурий и Венера — заклятые враги для вас. Венера 19 сентября перейдет в знак Девы, поэтому станет немного слабее. Это будет означать для вас небольшое нарушение гармонии.
Возможно, что в завершающей стадии сентября вас постигнет разочарование и желание завершить движение вперед. Успех будет сопутствовать только тем из вас, кто не позволит сомнениям победить.
Меркурий, ваш главный враг, до 4 сентября будет активен наполовину и ретрограден, но 5-го числа он потеряет возможность вести вас по неверному пути, так как перестанет быть ретроградным. 9 сентября он перейдет в знак девы, что можно назвать началом негативного времени для Рыб. Под ударом будут ваше вдохновение и интуиция. Лишь 29-го числа переход в Весы заставит его стать более мягким и менее требовательным. Сентябрь будет для вас непростым, но очень важным месяцем, потому что изменения будут ждать вас во всех сферах жизни.