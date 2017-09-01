У матерей с бессонницей дети позже ложатся спать и меньше отдыхают

Дети от матерей, страдающих от бессонницы, засыпают значительно позже, спят меньше, и имеют менее продолжительную фазу глубокого сна, как показало исследование. Причём речь идет только о матерях, но не об отцах, дети которых не имеют столь ярко выраженных проблем со сном. Возможно, это связано с тем, что матери обычно проводят больше времени со своими детьми и оказывают на них более значительное влияние, в том числе и в вопросах сна. Когда у обоих родителей возникают проблемы со сном, то у их детей также появляются трудности с тем, чтобы вовремя лечь в постель и выспаться, как показало исследование, пишет Medikforum.ru.

Причины детской бессонницы могут быть связаны и с плохим примером родителей, и с некоторыми общими генами, увеличивающими предрасположенность человека к бессоннице, как рассуждают авторы исследования. Кроме того, если по вечерам в семьях случаются ссоры, то качество и продолжительность сна всех проживающих в доме людей могут быть нарушены. Такие выводы исследователи из университетов Уорвика и Базеля сделали на основе анализа 191 ребенка в возрасте от 7 до 12 лет, а также их родителей. Специально установленные в домах электроэнцефалографы оценивали время, которое дети проводили во сне. Эти устройства измеряли электрическую активность мозга и оценивали продолжительность разных фаз сна.

Еще одной причиной связи между плохо спящими родителями и детской бессонницей может быть тот факт, что такие папы и мамы излишне сильно контролируют сон своих детей. А это приводит к негативным результатам. Выводы исследования важны, поскольку качество сна в детском возрасте оказывает огромное влияние на развитие ребёнка и его самочувствие. Следовательно, борьба с бессонницей и плохим качеством сна ребенка не должна вестись без того, чтобы выяснить подробности качества сна его родителей.