Знаки Зодиака: кто наибольший манипулятор в отношениях?

1. Овен

После ссоры или ожесточенного спора он становится сладким и учтивым. Вы думаете, что это потому, что он слишком любит вас, но на самом деле он пытается обвинить вас в том, что вы спровоцировали его на конфликт. Овен хочет казаться спокойным и рациональным в отношениях, поэтому иррациональным и нелогичным окажетесь вы, пишет Greatpicture.ru.

2. Телец

Телец всегда дает вам советы, как вы можете сделать что-то лучше или усовершенствовать себя. Вы думаете, что это его способ убедиться в ваших талантах и способностях, но на самом деле он слишком критичен и любит верховодить. Он не просто контролирует вас, он намеренно занижает вашу самооценку и хочет заставить вас думать, что вы не идеал.

3. Близнецы

Он всегда делает вам комплименты и хвалит каждую мелочь. Вы таете и думаете, что Близнецам очень повезло, что они нашли вас. Однако обаяние этого знака скрывает его настоящие намерения, которые, вероятно, не в ваших интересах, а в его собственных. Его похвала усыпляет вас ложным чувством безопасности, и вы будете удивлены, узнав его настоящие цели.

4. Рак

Рак говорит, что вы для него всё и весь мир вращается вокруг вас. Вы думаете, что он преувеличивает, потому что безумно влюблен. Правда в том, что он перекладывает на вас бремя своего счастья. Рак просто не хочет, чтобы у вас была жизнь за пределами ваших отношений, так что уясните для себя, что он – не ваш ребенок и не ваша ответственность.

5. Лев

Лев постоянно засыпает вас подарками. Вы думаете, что это мило, но он медленно вытесняет ваши личные вещи именно своими дарами. Одно дело – принести цветы, но другое дело, когда он заменяет ваш телевизор или компьютер, потому что они не соответствуют его стандартам. Лев не доверяет вашему вкусу и думает, что он знает лучше. Его конечная цель состоит в том, чтобы принимать за вас все ваши решения.

6. Дева

Этот знак всегда заваливает вас сообщениями и звонит под видом «просто проверки». Но когда вы не сразу отвечаете, он начинает осаждать вас со всех сторон, пока вы не откликнетесь. Конечно, вам нравится иметь столь преданного партнера, но он фактически демонстрирует свои нарциссические качества и рассматривает вас скорее как свое имущество, нежели как самостоятельную личность.

7. Весы

Вы считаете, что это мило, когда Весы говорят вам о том, что лучше вас человека нет, что вы самый здравомыслящий и сексуальный партнер в их жизни. По словам этого знака, все его бывшие «сумасшедшие», и проблемы заключались в них, а не в нем. Весы вообще любят пройтись по бывшим. Задайтесь вопросом, а что Весы расскажут о вас, если ваши отношения закончатся.