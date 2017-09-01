Психолог Валентина Склярова приглашает на занятия в Школу для родителей

Миссия школы – содействовать позитивным и заботливым отношениям между детьми и родителями, поделиться знаниями, которые помогут родителям понимать причины поведения ребенка, а также уменьшить родительский стресс и укрепить семью.

Занятия будут проводиться с сентября по май. В качестве тем будут рассматриваться:

• 25 сентября с 19.00 до 20.30 – «Языки любви в семье» (психолог Валентина Склярова). Через какие действия со стороны родителя ребёнок понимает, что его любят? В любви есть свои языки. Если вы будете говорить о своей любви на языке, не понятном любимому, ваша любовь так и останется для него непонятой. Свою любовь другому человеку (супругу/супруге, ребёнку и т.д.) можно доносить на том языке, который ему близок и понятен.

• 23 октября с 19.00 до 20.30 - «Аукцион ценностей» (психолог Валентина Склярова). Ценности – одна из ключевых основ семьи, заявленная во всевозможных психологических теориях. Семейные ценности провозглашаются и культивируются, но не всегда очевидно, что именно закладывается в это понятие – «ценности». Через игру «Аукцион ценностей» можно познакомиться со своими приоритетными ценностями, которые каждый родитель привносит в свою семью.

• 27 ноября с 19.00 до 20.30 - «Шесть основных детских потребностей» (психотерапевт Роман Тимофеев). Психолог Роман Тимофеев представит на семинаре оригинальную авторскую концепцию развития детей. Он расскажет о том, какие психологические потребности выходят на передний план в разном возрасте, почему так происходит и как помочь ребенку удовлетворить эти потребности. Участники также узнают о том, как удовлетворение детских потребностей и культивирование определенных детских черт личности влияет на их будущую взрослую жизнь, как мотивировать ребенка к учебе, а также какими игровыми методами поддержать развитие ребенка на разных возрастных этапах, и как детские потребности пересекаются со взрослыми.

• 18 декабря с 19.00 до 20.30 – «Кинотерапия в семье» (психолог Валентина Склярова). Просмотр кинофильма – один из простых и приятных способов времяпрепровождения для всей семьи. Кино – не только вид искусства, но и арт-терапевтический метод, который позволяет провести самоанализ и анализ происходящих событий в своей жизни и жизни семьи (причины конфликтов, психологические портреты, аспекты взаимовлияния), осознать свои переживания и членов семьи через разделение эмоционального переживания с персонажами. Как сделать этот процесс не только приятным, но и полезным? Какие вопросы и формат обсуждения выбирать? Это и многое другое мы обсудим на нашей встрече «Кинотерапия в семье».

Цели программы: • содействовать в раскрытии потенциала ребенка; • поделиться знаниями, которые помогут родителям: - понимать причины поведения своего ребенка; - научиться распознавать его желания и потребности; - найти свой уникальный подход в воспитании детей.

Плата за участие - минимальная. Занятия по понедельникам, с 19.00 до 20.30, один раз в месяц в Доме Хопнера (Ратушная площадь 18). Участников программы ждут различные бонусы.

Регистрация и дополнительная информация по тел. 56 156 522 или e-mail: romanljagu@hot.ee