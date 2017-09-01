Неосознанные мужские поступки, которые вызывают в женщине желание

Мужчина искусно владеет языком жестов

Когда мужчина не просто разговаривает с тобой, а теребит где надо ворот своей рубашки или сексуально поправляет себе прическу своей сильной рукой — это сигналы, заставляющих женщину перестроиться на игровой лад, пишет Ivona.bigmir.net.

Мужчина от тебя без ума

Даже если при этом он не слишком симпатичен, но когда ты видишь как сильно он тебя желает, то и сама по неволе начинаешь возбуждаться.

Мужчина очень хорошо целуется

По-настоящему достойные поцелуи всегда раскрепощают женщину и настраивают на продолжение ласк, со всеми вытекающими последствиями. Однако целоваться нужно уметь со всей страстью, к которой склонен мужчина.

Мужчина надежен и заботлив

Да, именно забота и ощущение комфорта рядом с мужчиной — чаще, чем может казаться, становятся ключевыми факторами для женского желания заняться с этим самым мужчиной сексом.

Мужчина умеет говорить о сексе

Никакой пошлости и излишней брутальности, а просто адекватное поддержание разговора на сексуальную тему. Это очень возбуждает женщину.