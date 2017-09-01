Макияж без риска: четыре совета

1. Держи свою косметику в чистоте и порядке, закрывай тюбики, вытирай излишек туши и тональника с краев пузырька и тому подобное. В незакрытых футлярах с косметикой могут запросто поселиться и размножиться массы бактерий и грибков, что приведет твою кожу к аллергическим реакциям, коньюктивиту и прочим неприятным симптомам, сообщает Ivona.bigmir.net.

2. Никогда не смешивай косметические средства между собой и не разбавляй их консистенцию. Это окончательно испортит средство и приведет к гарантированному появлению в нем бактерий. Если средство засохло — просто выброси его.

3. Соблюдай правильный температурный режим. Если косметическое средство нагрелось выше 30 градусов — избавляйся от него, как бы ни было жалко, ведь оно уже безвозвратно испорчено, даже если по сроку годности еще совсем свежо.

4. Не используй косметику с истекшим сроком годности, даже если внешне она еще пригодна к использованию. Особенно это касается тональной основы и туши для ресниц.