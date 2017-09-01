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Макияж без риска: четыре совета

Krasotka.ee
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Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Обычное нанесение косметики на лицо может обернуться провалом, если она испорчена. Читайте о правильном использовании средств для макияжа.

1. Держи свою косметику в чистоте и порядке, закрывай тюбики, вытирай излишек туши и тональника с краев пузырька и тому подобное. В незакрытых футлярах с косметикой могут запросто поселиться и размножиться массы бактерий и грибков, что приведет твою кожу к аллергическим реакциям, коньюктивиту и прочим неприятным симптомам, сообщает Ivona.bigmir.net.

2. Никогда не смешивай косметические средства между собой и не разбавляй их консистенцию. Это окончательно испортит средство и приведет к гарантированному появлению в нем бактерий. Если средство засохло — просто выброси его.

3. Соблюдай правильный температурный режим. Если косметическое средство нагрелось выше 30 градусов — избавляйся от него, как бы ни было жалко, ведь оно уже безвозвратно испорчено, даже если по сроку годности еще совсем свежо.

4. Не используй косметику с истекшим сроком годности, даже если внешне она еще пригодна к использованию. Особенно это касается тональной основы и туши для ресниц.

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