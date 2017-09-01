Как Бейонсе восстанавливает фигуру после родов

С момента последних родов Бейонсе не прошло и трех месяцев, а певица уже может похвастаться подтянутой фигурой и плоским животом. Несмотря на то, что ее беременность была тяжелой и сопровождалась осложнениями, певица невероятно быстро восстанавливается после родов. Бейонсе считает, что этому способствует тот факт, что все девять месяцев она делала специальную гимнастику и старалась придерживаться диеты, назначенной врачом, пишет Ivona.bigmir.net.

Инсайдеры добавляют, что Бейонсе успевает проводить время с малышами Руми и Сэром и следить за собой. Ее регулярно замечают около фитнес-центра Soul Cycle в Санта-Монике. В этом клубе тренируются многие знаменитости и модели Victoria’s Secret. По словам анонимного источника, певице предпочитает тренировки на велотренажерах и делает упражнения с гантелями. Кроме того, Бейонсе следит за своим рационом, старается питаться здоровой едой и пьет много воды.

“После первой беременности и сидела на очень низкокалорийной диете. 80% веса я сбросила благодаря ей. Воздерживалась от красного мяса и ела много рыбы, а рис и пасту заменяла киноа . Я всегда завтракала взбитыми яичными белками, овощным коктейлем, цельнозерновыми хлопьями с обезжиренным молоком. На обед и ужин я ела много рыбы и овощей“, – рассказала в интервью певица.

Во время программы похудения звезда каждый день просыпалась в 5 утра, что провести первые часы дня, занимаясь фитнесом. Специально для Бейонсе был разработан комплекс упражнений, включающий кардиотренировки, элементы йоги, пилатеса и танцев.

Так, мы выяснили, что регулярные тренировки и здоровое питание – путь к телу мечты Бейонсе. Стальной пресс, осиная талия и пышные бедра – звезде явно есть чем гордиться.