По Дюкану: коктейль ласси с манго

Доктор Пьер Дюкан предлагает разнообразить свое меню полезным и освежающим напитком ласси, который готовится из манго, натурального йогурта, обезжиренного молока и стевии. Этот коктейль широко распространен в северной Индии и Пакистане, где используется как прохладительный напиток в жаркое время года.

Манго ласси по Дюкану

Ингредиенты на 2 порции:

4 натуральных йогурта 0%

2 стакана обезжиренного молока

4 ложки стевии

1 спелый плод манго

Рецепт приготовления:

1. Манго помыть, почистить и удалить косточку. Нарезать мякоть кубиками, пишет Ivona.bigmir.net.

2. Сложить кусочки манго в чашу блендера, добавить йогурт, молоко и стевию.

3. Взбивать около двух минут, чтобы получился однородный напиток.

4. Перелить манго ласси в стаканы и подавать.

Совет: Добавь в манго ласси щепотку молотого кардамона. Благодаря своему жгучему, острому и согревающему вкусу эта специя обладает жиросжигающими свойствами.