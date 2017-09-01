Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
Я любимаяФигураЗдоровьеИнтимМамочкиСемья и домЗвездные дамыФэшнК столу
искать:
Более точный поиск

По Дюкану: коктейль ласси с манго

Krasotka.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
В свои 74 года Дюкан каждый день ходит или бегает по 20 минут. | ФОТО: Пресс-служба Пьера Дюкана

Ласси – это популярный индийский напиток с добавлением фруктов. Мы расскажем, как превратить его в диетический коктейль.

Доктор Пьер Дюкан предлагает разнообразить свое меню полезным и освежающим напитком ласси, который готовится из манго, натурального йогурта, обезжиренного молока и стевии. Этот коктейль широко распространен в северной Индии и Пакистане, где используется как прохладительный напиток в жаркое время года.

Манго ласси по Дюкану

Ингредиенты на 2 порции:

4 натуральных йогурта 0%

2 стакана обезжиренного молока

4 ложки стевии

1 спелый плод манго

Рецепт приготовления:

1. Манго помыть, почистить и удалить косточку. Нарезать мякоть кубиками, пишет Ivona.bigmir.net.

2. Сложить кусочки манго в чашу блендера,  добавить йогурт, молоко и стевию.

3. Взбивать около двух минут, чтобы получился однородный напиток.

4. Перелить манго ласси в стаканы и подавать.

Совет: Добавь в манго ласси щепотку молотого кардамона. Благодаря своему жгучему, острому и согревающему вкусу эта специя обладает жиросжигающими свойствами.

Наверх