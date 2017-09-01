По Дюкану: коктейль ласси с манго

Ласси – это популярный индийский напиток с добавлением фруктов. Мы расскажем, как превратить его в диетический коктейль.
Доктор Пьер Дюкан предлагает разнообразить свое меню полезным и освежающим напитком ласси, который готовится из манго, натурального йогурта, обезжиренного молока и стевии. Этот коктейль широко распространен в северной Индии и Пакистане, где используется как прохладительный напиток в жаркое время года.
Манго ласси по Дюкану
Ингредиенты на 2 порции:
4 натуральных йогурта 0%
2 стакана обезжиренного молока
4 ложки стевии
1 спелый плод манго
Рецепт приготовления:
1. Манго помыть, почистить и удалить косточку. Нарезать мякоть кубиками, пишет Ivona.bigmir.net.
2. Сложить кусочки манго в чашу блендера, добавить йогурт, молоко и стевию.
3. Взбивать около двух минут, чтобы получился однородный напиток.
4. Перелить манго ласси в стаканы и подавать.
Совет: Добавь в манго ласси щепотку молотого кардамона. Благодаря своему жгучему, острому и согревающему вкусу эта специя обладает жиросжигающими свойствами.