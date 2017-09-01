Школа моды и танца «MAX MODA» приглашает новых учеников

Разница только в том, что официальные частные школы и школы по интересам предлагают свои услуги, согласно лицензиям и учебным программам, утвержденным Министерством Образования Эстонии. И не каждый знает, что при подаче деклараций о подоходном налоге в Налоговый Департамент, можно возвратить 20 процентов от уплаченной суммы за обучение. К сожалению, кружки, студии и прочие организации, предлагающие досуг для детей и молодежи, которые таких лицензий не имеют, не относятся к понятию «Школа» либо «Школа по интересам», по этой причине и не может быть выполнен денежный возврат. Соответственно, там и не могут преподавать тренеры и педагоги, имеющие специализацию или соответствующее образование.

MAX MODA

Школа моды и танца «MAX MODA» начала свою деятельность будучи «Театром моды «MAX MODA»» в 2004 году. Статус же «школа», организация получила в 2013 году, когда было выдано разрешение на работу по учебной программе «Танец и дефиле (EHIS: 120657)». Ну и годом позже было выдано второе разрешение по учебной программе «Fashion Design (EHIS: 130861)».

Почему «MAX MODA», и какой результат после обучения школы моды и танца?

Уникальность школы в том, что здесь не существует определенных параметров учеников-моделей и, учиться могут абсолютно все желающие, у кого есть стремление достичь своего совершенства. И любому ребенку можно дать уверенность в себе, почувствовать себя «Принцессой или принцем». В школе научат побороть свою лень и создать себя заново, если это необходимо, поскольку здесь ценится качество и профессионализм.

Но и не стоит забывать о главном, что без полученных определенных знаний и опыта – ничего не произойдет. Такие знания ученикам Школы моды и танца «MAX MODA» дают профессиональные тренеры и педагоги. Здесь обучают сценическому движению и дефиле по специально разработанной программе. Ребята знакомятся со всеми видами уличной субкультуры- уличные и современные танцы, одна из важных составляющих программы обучения, поскольку дети из полученного опыта умеют импровизировать. А изучение хореографического искусства – является так называемой базой, которую ученики используют в театральных и танцевальных постановках. Большое внимание уделяется актерскому мастерству: ученики должны уметь выражать на сцене любую поставленную задачу.

Школа моды и танца «MAX MODA» - это не просто дефиле, где девочки и мальчики, девушки и юноши, могут красиво пройтись по подиуму и показать одежду. Тут происходит одновременно смешение нескольких культур мастерства: танец, дефиле, актерское искусство.

На базе полученных знаний ребята имеют честь выступать на профессиональных сценах, как в Эстонии, так и за рубежом. Школа имеет множество наград и премий, среди которых почетные первые места и «GRAND PRIX».

MAX MODA

Благодаря сотрудничеству организации Школы моды и танца «MAX MODA» с большинством известных фирм и брендов, у ребят имеется уникальная возможность не только принимать участие с коллективом, но и так же раскрыть свои таланты в индивидуальных показах и конкурсах красоты и грации.

Ежегодно ученикам выдается соответствующий учебный табель. А по окончанию школьной учебной программы выдается сертификат.

Более подробную информацию можно узнать на веб странице Школы моды и танца «MAX MODA»: www.maxmoda.ee