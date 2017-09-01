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Если ребенок тебя не слушает: пять советов

Krasotka.ee
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Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Часто ребенок может не слушать то, что ты ему говоришь. Читай о методах борьбы с детской невнимательностью в разговоре.

1. Подай личный пример и сама стань внимательным слушателем. В обществе ребенка усердно слушай и внимай словам мужа, друзей и близких, пишет Ivona.bigmir.net.

2. Говори с ребенком спокойно и уважительно. Если разговаривать с детьми на повышенных тонах, критикуя или приказывая — они не будут пытаться тебя услышать, а сразу же поставят блок.

3. Привлеки внимание перед разговором. Ребенок не должен быть занят своими делами или просмотром телевизора, в противном случае он тебя просто не услышит, находясь в отвлечении на фоновый шум.

4. Понизь тембр голоса и говори спокойно и четко. При излишней эмоциональности — ребенок обратит внимание в первую очередь на нее саму, а не на суть сказанных при этом слов.

5. Говори коротко и конкретно. Дети становятся более внимательны, когда понимают, что ты не будешь читать им длинную лекцию, а просто по факту укажешь на то, что необходимо сделать.

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