Названы самые здоровые привычки в питании

В частности, эксперт сообщил, что здоровой привычкой является обязательный завтрак – первый прием пищи влияет на аппетит в течение дня и энергообмен. За сутки, отметил Пипоян, следует принимать пищу не более пяти раз, пишет Medikforum.ru.

«В течение дня должно быть три полноценных приема пищи и два перекуса», - сказал специалист.

Также он посоветовал выстраивать свой рацион так, чтобы 50-60% всей еды приходились на сложные в усвоении «медленные» углеводы. Источниками этих веществ являются овощи и крупы.

Еще один принцип – есть сладкое в первой половине дня. Его соблюдение, отметил Пипоян, помогает не набрать лишний вес.

Кроме того, врач посоветовал обязательно ужинать. Он считает, что время ужина должно определяться образом жизни человека и временем отхода ко сну. Не важно, ужинаете вы рано вечером или поздно вечером – главное, делать это за 3-4 часа до сна, подвел черту эксперт.