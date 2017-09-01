Пэрис Джексон объяснила, почему не бреет подмышки

Западные СМИ обсуждают волосатые подмышки дочери Майкла Джексона, появившейся на красной дорожке MTV Video Music Awards 2017.

В интервью американскому Elle девушка призналась, что не ожидала такой реакции общественности, передает Segodnya.ua.

"Некоторые люди считают, что это выглядит отвратительно. Однако что естественно, то не безобразно, и давайте закончим на этом", – сказала Джексон журналистам.