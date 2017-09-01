Пэрис Джексон объяснила, почему не бреет подмышки
1 сентября 2017 г., 17:48
Пэрис стала одной из самых обсуждаемых персон на церемонии награждения MTV Video Music Awards 2017.
Западные СМИ обсуждают волосатые подмышки дочери Майкла Джексона, появившейся на красной дорожке MTV Video Music Awards 2017.
В интервью американскому Elle девушка призналась, что не ожидала такой реакции общественности, передает Segodnya.ua.
"Некоторые люди считают, что это выглядит отвратительно. Однако что естественно, то не безобразно, и давайте закончим на этом", – сказала Джексон журналистам.