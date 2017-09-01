Вопрос читательницы: если мне нравится порно с девушками, значит я бисексуальна?

Бывает что порно лесби больше возбуждает, чем обычное. Бывают фантазии всякие, именно насчет ласк половых органов, так как мне нравятся эти ласки, когда меня ласкает мой мужчина, но и могу после просмотра порно представить, как девушка ласкает мои половые органы, и мне приятно. Но я бы в жизни не хотела девушек целовать, они меня не привлекают, но половые фантазии бывают. Для меня бисексуальное поведение - аморально. Не буду это пробовать, но фантазии бывают и возбуждение от них. Я бисексуалка разве?» - спрашивает читательница портала Клео 23-летняя Анастасия.

Комментирует психолог Олеся Алпацкая:

«Вы, женщина, отличница в сексуальной чувствительности, что называется. С вами все в полном порядке! Человек, как ни странно и противоречиво это звучало бы, существо бисексуальное по своей природе, так как зачатие, воспитание и любовь исходит от родителей обоих полов, мы проявляем эту любовь как к маме, так и к папе, и имеем бессознательные фантазии о слиянии, сексе и с тем, и тем полом, ваше бессознательное просто становится осознанным, возбуждение от женских тел, от мысли о слиянии - это скрытое очень сильное желание любви и приятия вашей мамы, в какой-то момент времени вам очень сильно стало не хватать любви, а мама была возможно недосягаемым объектом, и эти желания простой человеческой близости с мамой ушли настолько глубоко в бессознательное, настолько долго там находились, что сейчас "мешают вам" навязчивыми мыслями об интиме с женщинами.

Рекомендация такая: вспомнить тоску по маме, когда она произошла, что было с вами, что вы ощущали, постараться назвать эти чувства, прожить их в реальности. Если чувства сильно захватят - сразу связаться с психологом. Как только вы осознаете чувства, связанные с удалением от мамы, ваши фантазии отступят. Также - продолжайте смотреть на женские тела и слияние, рисуйте это, вынимайте мысли и чувства из себя, и станет легче это переживать, а при правильной работе - все уйдет. Обнимаю вас, желаю вам легкого освобождения!»