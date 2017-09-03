Найден оптимальный уровень потребления овощей и фруктов

Расчеты показали, что для долгой и здоровой жизни достаточно съедать от 375 до 500 граммов овощей, фруктов и бобовых в день. Это несколько ниже, чем объем потребления этих продуктов, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения — минимум пять порций (400 граммов) в день, пишет Meddaily.ru.

При этом превышение объема в три-четыре порции в день никакой дополнительной пользы здоровью не приносит, особенно это касается овощей. Чтобы овощи были максимально полезными, их следует есть сырыми, отмечают исследователи. Что касается фруктов, их избыток в рационе вполне допустим. Особенно важно не забывать о бобовых, потребление которых снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от них.

В целом залогом здоровья и долголетия является сбалансированность рациона, в котором должны присутствовать жиры, растительный и животный белок, и как можно меньше очищенных углеводов, делают вывод ученые.