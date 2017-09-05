Важно знать! Семь основных причин, по которым возникает боль в груди

Заметив неприятные ощущения в молочных железах, многие женщины непроизвольно начинают думать о раке. Без паники! Тяжесть, комковатость, излишняя чувствительность в груди могут возникнуть по ряду других причин.

Выделяют два типа боли в молочных железах – циклическая и ациклическая. Циклическая боль может возникать каждый месяц и напрямую связана с изменениями в гормональной системе женщины. Чаще всего такая боль возникает в обеих молочных железах и может отдавать в руки и подмышки. Наиболее сильный пик боли приходится на дни перед менструацией, а с завершением месячных боль чаще всего проходит. Больше всего от нее страдают молодые девушки.

Ациклическая боль – частый гость женщин в возрасте 30–50 лет. Обычно она возникает в одной груди и в определенной точке. Боль может быть острой, режущей, горячей, и чаще всего ее вызывает фиброаденома или киста.

Вот по каким причинам может возникнуть боль в груди:

1. Гормональные изменения, вызванные менструацией

Менструальный цикл напрямую связан с изменениями в половых гормонах. В различные дни цикла женщина может замечать, что её грудь стала чересчур чувствительной или болезненной. Понижается уровень эстрогена в крови, тем самым вызывая боль. Кроме того, на баланс гормонов может повлиять стресс, что также приводит к болям в молочных железах.

2. Уплотненная грудь

Если вы заметили болезненные уплотнения в груди, не паникуйте. Согласно Национальному фонду по борьбе с раком молочной железы, уплотнения в груди в большинстве случаев связаны с кистами, заполненными жидкостью, а не раком. Не пренебрегайте визитом к врачу.

3. Структура груди

Такие факторы, как киста, травма груди, хирургические вмешательства и другие, могут стать причиной ациклической боли в груди. Чаще всего такая боль возникает чуть выше молочных желез в мышцах. Кроме того, женщины с большим размером груди могут страдать от болей в шее, спине и плечах.

4. Неправильное белье

Слишком тесное и слишком свободное белье может также вызвать боли в груди. Уделите немного времени подбору белья, чтобы избежать проблем в будущем.

5. Медицинские препараты

Оральные контрацептивы и препараты гормон-заместительной терапии могут также вызвать неприятные ощущения в груди. В их состав входит эстроген и прогестерон, которые нарушают функционирование гормонов, что приводит к боли в груди. Кроме того, неприятные ощущения могут вызвать антидепрессанты.

6. Дефицит жирных кислот в организме и нарушение кислотного баланса

Недостаток жирных кислот усиливает чувствительность ткани железы и провоцирует болевые ощущения при естественных циклических изменениях в груди. Вот почему так эффективно масло первоцвета, в котором содержится гамма–линоленовая кислота.

7. Тренировки

Если вы занимаетесь силовыми тренировками в спортзале, это также может вызвать боль в груди. Причина – недостаточная поддержка мышц. Недавнее исследование показало, что у каждой третьей участницы марафона наблюдается боль в груди. Чтобы избежать неприятных ощущений, выбирайте подходящее белье.