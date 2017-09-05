Пять вопросов о нижнем белье, которые вы стеснялись задать

У кого-то есть своя счастливая пара, а кто-то покупает белье специально для особых случаев. Для нас оно играет немаловажную роль, ведь иногда мы готовы отдать за него приличную сумму. Эксперты утверждают, что оборот мировой индустрии нижнего белья составляет 30 миллиардов долларов. Если подумать, то это огромные деньги за небольшой кусочек ткани, который большую часть времени скрыт от посторонних глаз. При этом есть ряд вопросов, которые открыто не обсуждаются, но волнуют очень многих.

Как правильно носить нижнее белье с точки зрения здоровья, читайте ниже.

1. Можно ли носить нижнее белье два дня подряд?

Если по какой-то причине вы не сменили вчерашнее нижнее белье, в этом нет ничего страшного для здоровья. Носить два дня подряд одни и те же трусики вполне допустимо, главное, чтобы они были чистые, т.е. без следов выделений.

Но перед тем, как надеть белье повторно, убедитесь, что на теле нет каких-либо царапин, язвочек или высыпаний, иначе это может привести к инфекциям.

Также не стоит надевать несвежее белье, если вы в нем пропотели.

2. Имеет ли значение качество ткани?

Да! Качество ткани имеет огромное значение, и оно напрямую влияет на здоровье. Чтобы предотвратить развитие инфекций и появление зуда, врачи советуют носить белье свободного покроя из хлопчатобумажной ткани. Оно позволит телу дышать.

Что касается занятий спортом, то в таких случаях рекомендуют носить именно специальное синтетическое белье. Оно отлично впитывает и выводит влагу, что особенно важно для профессиональных спортсменов.

3. Можно ли тренироваться в стрингах?

Можно, но не нужно! Стринги легко перемещаются и перекручиваются, что способствует переносу бактерий из одного участка кожи на другой. Кроме того, во время активных движений они могут открывать интимные зоны, на которые будет попадать пот со спортивной одежды, что может привести к развитию вредных бактерий. Во время активных занятий спортом лучше надевать традиционные трусы-слип, закрывающие ягодицы.

4. Что лучше: трусы-слип или стринги?

Стринги являются самой покупаемой моделью женского белья. Однако гинекологи считают, что это одно из самых вредных изобретений. Веревочки на таких трусах не только переносят бактерии, но еще и могут травмировать нежную в интимной зоне кожу. Также стринги способствуют развитию цистита и грибковых инфекций. Для ежедневного ношения они категорически противопоказаны.

5. Можно ли не надевать нижнее белье?

По данным одного американского опроса, четверть людей ходит без нижнего белья. И оказывается, совсем не зря. Это особенно удобно во время тренировок. Нижнее белье мешает свободно двигаться и может натереть или вызвать раздражение во время выполнения упражнений. Если спортивная одежда плотно прилегает к телу, можно обойтись и без нижнего белья. Наслаждайтесь свободой.

Вывод!