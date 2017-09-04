Почему пропадает сексуальное желание у мужчины?

Случаются нарушения здоровья, из-за которых потенция у мужчин уменьшается достаточно сильно, что влияет на сексуальную активность. Постоянные стрессы и психологическое давление, заставляют отказаться от секса, пишет Sex-news.ru.

Лишний вес и нарушение обмена веществ так же снижают либидо. В этом случае правильное лечение и консультации у специалистов, могут с легкостью исправить ситуацию, сообщает журнал о здоровье.

Довольно сильно снижает сексуальное желание курение. Именно никотин влияет на мозговые центры, отвечающие за удовольствие. Выкуривая сигарету, мужчина расслабляется и получает хоть и минимальное, но удовольствие.

Низкий тестостерон, так же влияет на активность в спальне. Правильное питание, может повысить либидо и усилить потенцию. Очень важно своевременно обращать внимание на проблемы в сексуальной сфере, и делать все, чтобы жизнь была полноценной.

Психологическая поддержка со стороны женщины, в случае сниженного мужского либидо, может помочь достаточно сильно.