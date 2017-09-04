ТОП-5 диетических алкогольных коктейлей

Ученые давно выяснили, что лишний вес мы набираем не только оттого, что много едим, но и оттого, что не то и не так пьем. Представляем твоему вниманию список самых низкокалорийных коктейлей – каждый из этих напитков содержит не больше 200 калорий, пишет Ivona.

"Олд фешен"

Алкогольный напиток с таким названием появился еще в 1880 году и до сих пор остается одним из самых популярных коктейлей. Он хорош тем, что состоит из минимума ингредиентов: бурбона, биттера, газировки, апельсина и льда.

"Маргарита"

Коктейль "Маргарита" готовится просто и быстро, а пьется с удовольствием, поскольку он вкусный. Для классической версии нужны: текила, куантро, сахарный сироп, сок лайма, лед и соль. Сахарный сироп в рецепте можно заменить стевией или сиропом агавы.

"Космополитен"

Кэрри и ее подруги из сериала "Секс в большом городе", знали, что делают, заказывая "Космополитен". Порция этого коктейля из водки, ликера трипл-сек, лимонного и клюквенного соков содержит не больше 150 ккал.

"Мохито"

Алкогольный "Мохито" традиционно состоит из пяти ингредиентов: ром, газированная вода, сахар, лайм и мята. Напиток хорош еще тем, что легко готовится в домашних условиях. Как и "Космополитен", он содержит не больше 150 ккал.

"Гимлет"

Этот коктейль еще называют "Джимлет" или "Буравчик". Есть версия, что напиток был назван в честь британского военного хирурга Томаса Гимлета, который рекомендовал матросам этот напиток в качестве профилактики цинги, поскольку лаймовый сок содержит большое количество витамина C.

В состав классического коктейля входят: 3 части джина (иногда его заменяют водкой), 1 часть лаймового сока и сахар. Коктейль взбалтывают в шейкере со льдом и подают в бокале, украшенным долькой лайма или лимона.