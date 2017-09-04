Вот почему любящие пары предпочитают спать отдельно друг от друга

Очень сложно спать с тем, кто храпит

Независимо от того, насколько сильно вы любите своего партнера, если он храпит, — делить с ним постель будет мукой. Вы не высыпаетесь, и это влияет на ваше настроение и производительность, пишет Soulpost.ru.

Однако вы можете предпринять некоторые попытки, чтобы устранить этот раздражающий элемент в вашей общей спальне. Известно, что спать на боку уменьшает риск храпа. Простой теннисный мяч, пришитый к спинке ночной рубашки, будет поощрять сон на боку.

Невозможно спать, когда кто-то стягивает с тебя одеяло

Еще одна ужасная вещь, которая заставляет вас спать отдельно. Конечно, вы не можете винить их в том, что мерзнете по ночам, но это оставляет вас раздраженными и не выспавшимися. Но выход есть — попробуйте спать под отдельными одеялами.

Не получается спать, когда к вам прикасаются

Некоторые партнеры любят обниматься во сне, а другие не могут спать при малейшем прикосновении к ним. Сон в большой кровати может решить проблему.

Потребности в разной твердости

Ваш партнер может любить мягких матрас, а вы — жесткий. Попытайтесь устранить проблему, найдя изготовителя матрасов, который может удовлетворить ваши обоюдные нужды, создав матрас с разными уровнями жесткости с разных сторон.

Нарушения сна могут вступить в игру

Когда дело доходит до попыток заснуть в то время, как у вашего партнера нарушения сна, в этом может быть проблема. Нарушения сна — это периодическое расстройство движения конечностей (ПРДК). Оно характеризуется ритмическим подергиванием ног или рук во время сна и происходит в то время, когда люди видят сны. Обратитесь к врачу, специализирующемся на лечении подобных расстройств.