Письмо читательницы: если мне нравится порно с девушками, значит я бисексуальна?

«Здравствуйте. Я очень мнительная девушка. Начнём с этого. Постоянно за что-то переживаю, накручиваю, потом сижу, думаю, дальше накручиваю, плачу. Вот так и здесь. Подскажите, пожалуйста, мне всю жизнь нравились парни, и сейчас выхожу замуж. Никогда не нравились девушки и не нравятся. Я с ними общаюсь как с соперницами или подругами "потрещать". Но мне нравится смотреть иногда порно, как обычное, так и порно лесби. Бывает что порно лесби больше возбуждает, чем обычное. Бывают фантазии всякие, именно насчёт ласк половых органов, так как мне нравятся эти ласки, когда меня ласкает мой мужчина, но и могу после просмотра порно представить, как девушка ласкает мои половые органы, и мне приятно. Но я бы в жизни не хотела девушек поцеловать, они меня не привлекают, но половые фантазии бывают. Для меня бисексуальное поведение - аморально. Не буду это пробовать, но фантазии бывают и возбуждение от них. Я бисексуалка разве?» - спрашивает 23-летняя Анастасия.

Отвечает психолог и сексолог Олеся Алпацкая:

«Вы, женщина, отличница в сексуальной чувствительности, что называется. С вами все в полном порядке! Человек, как ни странно и противоречиво это звучало бы, существо бисексуальное по своей природе, так как зачатие, воспитание и Любовь исходит от родителей обоих полов, мы проявляем эту Любовь как к маме, так и к папе, и имеем бессознательные фантазии о слиянии, сексе и с тем, и тем полом, ваше бессознательное просто становится осознанным, возбуждение от женских тел, от мысли о слиянии - это скрытое очень сильное желание любви и приятия вашей мамы, в какой-то момент времени вам очень сильно стало не хватать любви, а мама была возможно недосягаемым объектом, и эти желания простой человеческой близости с мамой ушли настолько глубоко в бессознательное, настолько долго там находились, что сейчас "мешают вам" навязчивыми мыслями об интиме с женщинами. Рекомендация такая: вспомнить тоску по маме, когда она произошла, что было с вами, что вы ощущали, постараться назвать эти чувства, прожить их в реальности. Если чувства сильно захватят - сразу связаться с психологом. Как только вы осознаете чувства, связанные с удалением от мамы, ваши фантазии отступят. Также - продолжайте смотреть на женские тела и слияние, рисуйте это, вынимайте мысли и чувства из себя, и станет легче это переживать, а при правильной работе - все уйдёт. Обнимаю вас, желаю вам лёгкого освобождения!»

Это письмо поступило в редакцию Kleo.ru.