Работа в ночную смену никогда не позволит похудеть

Работа в ночную смену нарушает метаболизм и затрудняет процесс похудения, как показало исследование. Люди обладают только одним специфическим белком, который поглощает энергию от жира и оставшуюся его часть переводит в запас под кожу. Подобно другим метаболическим сигнальным путям белок под названием NFIL3 опирается на естественную смену дня и ночи. Этот цикл необходим для полноценного функционирования. И вот теперь ученые из Университета Техаса выяснили, что нарушение данного цикла отдыха и бодрствования, которое наблюдается у людей, работающих в ночную смену или совершающих длительные перелеты, приводит к появлению лишнего веса, ожирения и, как следствие, диабета, пишет Medikforum.ru.

Эксперименты показали, что микробы кишечника производят белки, которые синхронизированы с циркадным циклом NFIL3. В свою очередь, NFIL3 контролирует циркадные флуктуации метаболических путей, регулирующих абсорбцию жира и его экспорт в клетки оболочки кишечника. В ходе данного исследования ученые проанализировали 8 мышей, которых генетически предрасположили к обладанию более стройным телом. Мышей поместили на жирную западную диету в течение 10 недель. При этом они придерживались нормального ритма сна и бодрствования. Затем этот ритм был изменён на полностью противоположный, когда ночью они были активны, а днём спали.

Оказалось, что при нормальном режиме дня выраженность сжигающего жир белка была значительно более интенсивной. Следовательно, их метаболизм при обычном графике приближался к норме. Данное исследование обеспечивает более глубокое понимание того, почему нарушения связей между микробиотой кишечника и циркадными ритмами тела приводят к метаболическим болезням, как полагают ученые.