Певицу Валерию затравили в Сети за то, что она не хочет быть бабушкой

«Я детям часто говорю: ребята, если вы заводите семью, решаетесь на детей, то это ваша ответственность. Но вот само слово «бабушка» мне странно. Не могу на себя это примерить. И, наверное, я бы не хотела, чтобы ко мне так обращались. Лучше – по имени», - заявила Валерия.

После этих слов общественность набросилась на нее, пишет 7d.org. Валерии написали много резких слов: «Все эти престарелые «девочки».... по имени их называй... «Лерк, а Лерк...»... потерялись в реальности», «А бабулей стать придется это факт, да и пора уже...», «Бедные внуки, собственных бабушек бабушками нельзя называть. Реально что-то сдвинуто в головах этих престарелых артисток».