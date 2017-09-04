Выявлены продукты, от которых стареют кожа и тело

Защищая себя от старения, вы не только помогаете себе лучше выглядеть. Профилактика старения связана с защитой от многих опасных заболеваний, отметила специалист. Дело в том, что определенные продукты питания способны минимизировать риск воспалений в организме, но существуют и такие, из-за которых воспаления обостряются, приводя и к старению, пишет Medikforum.

Эксперт рассказала, что процессы старения в организме ускоряются из-за употребления рафинированного сахара, в также продуктов, содержащих транс-жиры, белую муку. Другой серьезный фактор старения – это употребление алкоголя.

Помимо этого, сообщила Так, состариться раньше времени рискуют любители еды с гриля, красного мяса и курятины. Также не нужно постоянно есть блюда, приготовленные с использованием растительного масла. Еще диетолог посоветовала не увлекаться картофелем, баклажанами, кукурузой, арахисом – этих продуктов не должно быть в ежедневном рационе, употреблять их лучше только время от времени.

«Старение связано с хроническим воспалением и приводит к повреждению свободных радикалов. В результате активизируются болезни - Альцгеймера, артрит, болезни сердца, некоторые виды рака», - мотивировала врач необходимость защищаться от старения.