Когда мужчине нужен только секс: ТОП-4 признака

Итак, существует четыре проверенных фактора, которые в отношениях с мужчиной подскажут, что партнер хочет от тебя только сексуальных утех.

1. Он позиционирует себя как “идеального мужчину“

Для этого он идеально изучает потребности женщины, на которую нацелен. Присмотрись, не кажется ли тебе твой новый знакомый уж слишком “мужчиной мечты“, который то и дело утверждает, что за ваше недолгое знакомство увидел в тебе “лучшую женщину в мире“. Однако после секса подобные похвалы резко сходят на нет.

2. Он делает отношения перенасыщенными эмоциями

В отношениях с подобным мужчиной ты испытываешь настоящий накал страстей, от эйфорических, до болезненно негативных. Таким фейерверком мужчина крепко привязывает тебя к себе и ты начинаешь буквально нуждаться в очередной дозе эмоциональной привязки, отдавая взамен всю себя. Собственно, на что и рассчитывает коварный соблазнитель.

3. Он ведет себя как приз, за который ты должна бороться

Такой мужчина будет всяческими извращенными методами понижать твою самооценку, показывая насколько он потрясающ, по сравнению с тобой. Ты будешь осознавать, что этот лакомый кусочек может в любую минут уплыть из твоих рук, ведь желающих приютить у себя такого красавца — тысячи. Соответственно и ублажать его в сексе ты будешь с особым рвением, а этого то ему и нужно.

4. Он держит дистанцию

Не желая близких отношений, такой мужчина быстро добивается физического контакта, но от эмоционального и доверительного общения уходит сразу же после секса. Благо вычислить подобных мачо легко, так как подобный признак слишком явный.