Исследование: кофе подталкивает человека к сладостям

Кофеин дает заряд энергии, так как он блокирует рецепторы аденозина (вызывает сонливость) в мозге. Также аденозин помогает ощущать сладкий вкус.

Сотрудники Корнелльского университета провели эксперимент. Они давали добровольцам чашку немного подслащенного кофе, не говоря о том, содержит ли напиток кофеин. По сути, это был обычный кофе или плацебо. Оказалось, люди, выпивавшие полноценный кофе, считали, что напиток менее сладкий. Кофеин никак не влиял на восприятие горького, кислого, соленого или умами (вкус белковых продуктов).

При этом известно: когда химически блокируется способность ощущать сладкое, у человека просыпается сильная тяга к сахару и калорийным продуктам. Кофе с кофеином производит аналогичный блокирующий эффект. Как итог, в кафе люди часто не могут устоять перед сладостями.