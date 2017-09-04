Галерея: сказочная принцесса, манящая сирена, дерзкая рок-звезда и еще три ярких образа от Make Up Store
Выбирай любимый!
4 сентября 2017 г., 22:04
На прошлой неделе, 29 августа, в таллиннском кафе-ресторане Lyon состоялся праздник красоты Makeup/Wakeup от Make Up Store, объединивший тех, кто высоко ценит профессионализм, индивидуальность и красоту.
Шесть моделей из Elustiiliagentuur, над образами которых трудились таллиннские и тартуские визажисты Make Up Store, а также специалисты PR Juuksurisalong и студии моды Must Luik, продемонстрировали основные тренды грядущего сезона. Создать праздничную атмосферу помогли диджей Cityflash и певица Laura-Ly.
Сказочная принцесса или дерзкая рок-звезда? Игривая куколка или коварная колдунья? Романтичная барышня или манящая сирена? Смотри и решай, какой из шести представленных образов ты возьмешь себе на вооружение этой осенью!