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Галерея: сказочная принцесса, манящая сирена, дерзкая рок-звезда и еще три ярких образа от Make Up Store

Выбирай любимый!

Krasotka.ee
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На прошлой неделе, 29 августа, в таллиннском кафе-ресторане Lyon состоялся праздник красоты Makeup/Wakeup от Make Up Store, объединивший тех, кто высоко ценит профессионализм, индивидуальность и красоту.

Шесть моделей из Elustiiliagentuur, над образами которых трудились таллиннские и тартуские визажисты Make Up Store, а также специалисты PR Juuksurisalong и студии моды Must Luik, продемонстрировали основные тренды грядущего сезона. Создать праздничную атмосферу помогли диджей Cityflash и певица Laura-Ly.

Сказочная принцесса или дерзкая рок-звезда? Игривая куколка или коварная колдунья? Романтичная барышня или манящая сирена? Смотри и решай, какой из шести представленных образов ты возьмешь себе на вооружение этой осенью!

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