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Экстремально! Вивика Ооло рассказала, что делает каждое утро, чтобы выглядеть на все сто

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ФОТО: Erlend Štaub

Бывшая супруга звездного эстонского хиропрактика Аллана Ооло – Вивика – рассказала журналу Anne&Stiilis, с чего начинается ее каждое утро.

Бывшая супруга звездного эстонского хиропрактика Аллана Ооло – Вивика – рассказала журналу Anne&Stiilis, с чего начинается ее каждое утро.

Мать двоих детей считает, что яйца – настоящее спасение для тех, кто хочет сохранить молодость и красоту: 33-летняя женщина начинает каждое утро с того, что выпивает два сырых яйца.

«Яйца – фантастический продукт, который обладает всеми элементами, необходимыми человеку, их употребление в пищу существенно снижает риск инсульта и других сердечнососудистых заболеваний, а еще помогает держать себя в форме. Отмечу, что в яйцах также содержатся витамины группы В, нехватка которых наблюдается у очень многих людей», - говорится в статье.

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