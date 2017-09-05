Галерея: смотрите на победительницу конкурса «Миссис Вселенная-2017»
5 сентября 2017 г., 11:28
В южноафриканском городе Дурбан определили победительницу конкурса "Миссис Вселенная-2017". Ею стала 43-летняя представительница Вьетнама Трем Хоанг Луу, пишет Газета.uа.
Scanpix / RAJESH JANTILAL/AFP
Корону первой вице-миссис завоевала Гвен Мадиба Мубуйи из Габона. Второй вице-миссис стала пакистанка Тайба Ноурулиан Шехеар.
В конкурсе принимали участие замужние женщины из 84 стран в возрасте от 25 до 45 лет.