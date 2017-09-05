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Галерея: смотрите на победительницу конкурса «Миссис Вселенная-2017»

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В южноафриканском городе Дурбан определили победительницу конкурса "Миссис Вселенная-2017". Ею стала 43-летняя представительница Вьетнама Трем Хоанг Луу, пишет Газета.uа.

Scanpix / RAJESH JANTILAL/AFP

Корону первой вице-миссис завоевала Гвен Мадиба Мубуйи из Габона. Второй вице-миссис стала пакистанка Тайба Ноурулиан Шехеар.

В конкурсе принимали участие замужние женщины из 84 стран в возрасте от 25 до 45 лет.

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