«Ничего хорошего в моей жизни, кроме детей, не было»: Валерия рассказала о двух неудачных браках

Новый сезон программы «Секрет на миллион» стартовал с певицей Валерией. В начале шоу артистка рассказала о своем первом супруге Леониде Ярошевском, пишет woman.ru.

Валерия не скрывает, что ушла от мужа, полюбив своего продюсера Александра Шульгина. Леонид до сих пор не может просить экс-супруге этот факт.

Ярошевский больше так и не женился, детей у него нет. Валерия вспомнила, как первый супруг после ее ухода попытался покончить жизнь самоубийством, и отметила, что этот поступок у нее вызвал не жалость, а лишь отвращение.

Все эти годы Леонид в своих интервью не скупится на обвинения в адрес Валерии, он даже написал книгу, в которой рассказал о годах жизни с ней.

Певица отметила, что в его словах практически нет правды, так как он «переписал» историю их отношений, чтобы ему легче жилось.

О втором муже-тиране Валерии Александре Шульгине известно многим.

В студии Леры Кудрявцевой артистка рассказала, каким кошмаром обернулись для нее десять лет брака с известным продюсером.

Певица призналась, что бывший муж без причины мог избить ее. Однажды Александр воткнул супруге нож в ногу, в другой раз держал его в миллиметре от горла жены. Был случай, когда он избил ее беременную на шестом месяце, а на следующий день отправил выступать на «Песню года».

В Сети даже можно найти запись этого концерта, где Валерию снимают в профиль только с одной стороны, потому что с другой у нее было разбито лицо.

Шульгин не жалел и детей. Продюсер избивал годовалого сына Артемия, а однажды даже запер его в вольере с большой собакой, которую мальчик до смерти боялся.

Все средства, которые зарабатывала Валерия, давая по 35 концертов в месяц, он забирал себе. Чтобы элементарно купить колготки, певица должна была просить денег у мужа. За годы брака Валерия и Шульгин приобрели семь квартир, каждую из которых Александр записал на себя, и при разводе согласно контракту они все достались ему.

За время своего рассказа Валерия не проронила ни слезы, отметив, что с годами научилась абстрагироваться от этого, ведь сейчас в ее жизни все наладилось.

Сегодня Валерия замужем за прекрасным человеком, ее дети выросли достойными людьми, а карьера приносит настоящую радость.