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Женщина родила по дороге из магазина и пошла дальше (видео)

Krasotka.ee
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Беременность. | ФОТО: Scanpix

Роды начались, когда женщина возвращалась из магазина.

Беременная китаянка неожиданно родила ребенка на улице в городе Юньфу. Как сообщает издание Shanghaiist, снятое очевидцем видео приобрело вирусную популярность в Китае.

По информации издания, роды начались, когда женщина возвращалась из магазина. Прохожие принесли ей стулья и положили на асфальт картонку. Сотрудница подъехавшей скорой помощи помогла спеленать младенца, передает Lenta.

В конце видео женщина шагает по улице с покупками в одной руке и ребенком в другой.

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