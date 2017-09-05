Женщина родила по дороге из магазина и пошла дальше (видео)
5 сентября 2017 г., 11:51
Роды начались, когда женщина возвращалась из магазина.
Беременная китаянка неожиданно родила ребенка на улице в городе Юньфу. Как сообщает издание Shanghaiist, снятое очевидцем видео приобрело вирусную популярность в Китае.
По информации издания, роды начались, когда женщина возвращалась из магазина. Прохожие принесли ей стулья и положили на асфальт картонку. Сотрудница подъехавшей скорой помощи помогла спеленать младенца, передает Lenta.
В конце видео женщина шагает по улице с покупками в одной руке и ребенком в другой.