Женщина родила по дороге из магазина и пошла дальше (видео)

Беременная китаянка неожиданно родила ребенка на улице в городе Юньфу. Как сообщает издание Shanghaiist, снятое очевидцем видео приобрело вирусную популярность в Китае.

По информации издания, роды начались, когда женщина возвращалась из магазина. Прохожие принесли ей стулья и положили на асфальт картонку. Сотрудница подъехавшей скорой помощи помогла спеленать младенца, передает Lenta.

В конце видео женщина шагает по улице с покупками в одной руке и ребенком в другой.