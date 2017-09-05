Семь вопросов, которые вы стеснялись задать гинекологу

Тем не менее, статистика гинекологических заболеваний с каждым годом всё больше расстраивает. Возможно, всё дело в том, что не все вопросы мы осмеливаемся задать своему гинекологу.

Итак, представляем вашему вниманию семь вопросов, которые мы зря стесняемся задать гинекологу.

1. Не нарушится ли девственность при осмотре гинекологом?

Подросткам иногда необходимо посещать кабинет гинеколога, и большинство из них беспокоит этот вопрос. Ответ — нет! Во-первых, многие вопросы решаются уже на этапе беседы. Во-вторых, гинекологический осмотр девственниц проводится через прямую кишку. И в-третьих, при некоторых жалобах бывает достаточно УЗИ, пишет Маркетиум.

2. Опасна ли экстренная контрацепция?

В некоторых случаях она оказывается этакой палочкой-выручалочкой, поскольку предупреждает аборты. Но она очень агрессивна для женского организма. Поэтому лучше обсудить с врачом, как себя вести после её применения и подобрать подходящий для вас контрацептив.

3. У меня снизилось либидо. С чем это связано?

С одной стороны, женщины гораздо реже мужчин обсуждают своё либидо, с другой, сфера сексуальности — это область компетенции сексопатолога. Тем не менее, гинекологу об этом говорить нужно. Во-первых, этого специалиста мы посещаем гораздо чаще, во-вторых, причиной фригидности вполне может быть гинекологический недуг или приём гормональных контрацептивов.

4. Я забыла принять 1 (2, 3) противозачаточную таблетку из блистера. Что делать?

В некоторых случаях это не страшно, и таблетки можно продолжать пить в обычном режиме. Но есть вероятность, что такая оплошность сведёт на нет действие принятых в дальнейшем пилюль. Тем более если в этом периоде случился половой акт.

5. Я испытываю дискомфорт/боль во время секса. С чем это связано?

Это может быть следствием как воспалительного процесса половых органов или рака шейки матки, так и психологических факторов. В этом случае осмотр гинеколога обязателен.

6. Насколько опасны перебои менструального цикла?

К нарушению менструального цикла может привести множество причин, в том числе стресс, резкое изменение веса, смена климата, а также серьёзные эндокринологические заболевания.

7. Нужно ли регулярно сдавать анализы на инфекцию, если у меня постоянный половой партнер?

Нужно. И доверие к партнёру тут совершенно ни при чем. Главный приоритет — ваше здоровье!

Помните, что своевременное обращение к врачу способно предотвратить множество серьёзных болезней, поэтому не стесняйтесь задавать своему гинекологу все вопросы, которые вас беспокоят.