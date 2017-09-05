Как видно, простые занятия с вагинальными шариками не только увеличивают вашу сексуальность и уверенность в себе, но и банально заботятся о вашем здоровье, пишут Sex-news.ru.

Вагинальные шарики без вибрации могут стать постоянным напарником любой дамы, ведь тренировки можно выполнять всегда, занимаясь при этом совсем другими делами. Просто носить шарики в течение дня внутри тела, тренировать каждую внутреннюю мышцу, не задумываясь, «гонять» шары снизу-вверх, с одной стороны в другую. Пары, для которых интим не покрыт завесой табу, используют вагинальные шарики для разогрева и сексуальных игр.

Вагинальные шарики - самый важный женский тренажер

Огромный ассортимент секс-шопов позволяет выбрать Вагинальные шарики без вибрации по желаниям и потребностям. Маленькие позволяют использовать их и для вагины и для анальной стимуляции. Мелкие требуют большего напряжения и усилий, чтобы научится ими управлять внутренними мышцами. Средние и больше шары подходят не только для начинающих тренироваться, но и доставляют сладостные ощущения.

Производятся такие изделия из самых разных материалов: метал, пластик, латекс, силикон и др. Разного размера и расцветки, различные поверхности, с и без вибрации, с разным количеством бусинок – выбор впечатляет.