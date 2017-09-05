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Диетолог дала советы, как правильно есть груши

Krasotka.ee
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ФОТО: Toomas Huik

Российский диетолог Юлия Чехонина рассказала о том, как лучше для здоровья употреблять груши. По ее словам, есть этот фрукт, несмотря на его вкус и полезность, можно не всем.

Чехонина сообщила, что груши могут быть не полезны людям, страдающим сахарным диабетом. Кроме того, их употребление может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с синдромом раздраженного кишечника и частыми диареями.

В грушах содержится много сахаров и клетчатки, и об этом не следует забывать, пишет Medikforum.

Диетолог порекомендовала диабетикам лакомиться не сладкими, а кисло-сладкими сортами груш, но в любом случае ограниченно. Тем, у кого имеются проблемы со стулом, по ее словам, можно употреблять в пищу кожицу груши или пить отвары из ее листьев.

Людям, у которых нет проблем с пищеварением и диабета, груши могут помочь похудеть и поддерживать фигуру. Также они нормализуют артериальное давление.

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