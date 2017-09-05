Девять секс-советов, чтобы стать удивительно потрясающей в постели

В возрасте 28 лет, после семи лет брака, я снова стала одинокой. Мой первый сексуальный опыт после развода был, мягко говоря, неудачным. Он был неудобным, неуклюжим и т.д. Однако сейчас я чувствую себя сверхуверенной в своих сексуальных навыках. Как мне это удалось? Все, что вам нужно, следовать этим советам:
Быть уверенной
У меня двое детей, несколько операций, и я по-прежнему считаю себя чертовски красивой. Серьезно, женщины, что с вами случилось? Почему вы стали стесняться своих тел? Тела бывают разных форм и размеров, но уважение, которое они получают, зависит от уверенности, которой они обладают. Конечно, у меня бывают дни, когда я смотрю в зеркало и думаю: «Эх, сегодня не мой день», но я беру то, что у меня есть, и работаю с этим! Секс всегда лучше, когда обе стороны счастливы, а это может произойти только, если большая часть этого придет с уверенностью в себе, пишет Soulpost.ru.
Знать, что вам нравится
Как я могу ожидать, что кто-то еще ублажит меня, если я даже не знаю, как удовлетворить саму себя? Поиск новых и творческих вещей, связанных с моим партнером, – фантастическая вещь, но я также убедилась, что вначале нужно узнать саму себя, исследуя свое тело, чтобы понять, что мне нравится. Теперь я могу дать своему партнеру толчок в правильном направлении. С вами когда-нибудь бывало так, что партнер попал в вашу эрогенную зону, а затем проскочил ее? Это худшее, что может быть, правда? Вместо того, чтобы бояться причинить вред чувствам вашего партнера, я опережаю его действия: «Да, вот здесь, милый, продолжай делать это, да, да, да!» Я не играю босса, но даю конкретные инструкции, что делает секс лучше для меня и помогает партнеру понять, что меня заводит.
Спросить, что ему нравится
Я не хочу тратить большую часть сексуального времени, пытаясь угадать, правильно ли я ублажаю своего партнера, поэтому я его просто спрашиваю. Люди разные, тела разные, и нет смысла тратить время на то, что не работает. Вы можете порадовать своего партнера только в том случае, когда действительно знаете, что ему нравится.
Не бойтесь пробовать что-то новое
Конечно, новые вещи могут устрашать, но это может быть очень забавным опытом. Когда я впервые вошла в интим-магазин, я ужасно стеснялась, так ничего и не выбрала и убежала, раскрасневшаяся, обратно в машину. В настоящее время я прошу своего парня остановиться, если вижу по пути секс-шоп.
Ловите момент
Я не ограничиваю свою сексуальную жизнь стенами своего дома, а ловлю момент, когда появляется такая возможность. Лучший секс, которым я когда-либо занималась, происходил в неожиданных местах (например, стоя в пробке в машине).
Не имитируйте оргазмы
Иногда я просто не хочу заниматься сексом. И я этого не делаю. Раньше я пыталась порадовать своего партнера, даже когда была не в настроении, пока не поняла, что он потратил свое время, пытаясь понять, наслаждалась ли я процессом. Теперь я честна с моими партнерами, и, если мне не хочется делать это, я просто этим не занимаюсь.
Будьте гибкой
Да, я очень гибкая (я преподаю стриптиз, который отлично в этом помогает), но я говорю не об этом. Я говорю о типе гибкости, которая позволяет вам адаптироваться к новым ситуациям. Секс намного интереснее, когда он не ограничивается определенным графиком. Приложите все усилия, чтобы дождаться мужа с работы, и не надеть ничего, кроме халата или неглиже. Секс меняется со временем. Просто убедитесь, что вы не пренебрегаете им, потому что, если вы это сделаете, все остальное тоже пострадает.
Вас не должен волновать финал
Я не переживаю по поводу своих оргазмов. Мы все слышали фразу: «Жизнь – не место назначения, а путешествие», она относится и к сексу. Если мой оргазм зависит от стимуляции, необходимой для достижения этой точки, логика подсказывает, что чем лучше путешествие, тем лучше место назначения. Я не трачу время, дожидаясь пикового момента, я просто отдыхаю, наслаждаюсь путешествием, и обычно этот момент случается сам собой.
Позвольте себе расслабиться
В наши дни так много давления, что вы должны быть потрясающими в сексе. Кругом одни модели, суперзвезды и т.д. Хотите узнать мой секрет? Иногда я просто не сексуальна. Вообще. Иногда я плоха в сексе. Когда случается неудача, я не ношу ее в себе и не чувствую себя плохо. Я просто отпускаю ситуацию. Не портите себе настроение из-за неудачи. Мы все люди и совершаем ошибки.