Девять секс-советов, чтобы стать удивительно потрясающей в постели

Быть уверенной

У меня двое детей, несколько операций, и я по-прежнему считаю себя чертовски красивой. Серьезно, женщины, что с вами случилось? Почему вы стали стесняться своих тел? Тела бывают разных форм и размеров, но уважение, которое они получают, зависит от уверенности, которой они обладают. Конечно, у меня бывают дни, когда я смотрю в зеркало и думаю: «Эх, сегодня не мой день», но я беру то, что у меня есть, и работаю с этим! Секс всегда лучше, когда обе стороны счастливы, а это может произойти только, если большая часть этого придет с уверенностью в себе, пишет Soulpost.ru.

Знать, что вам нравится

Как я могу ожидать, что кто-то еще ублажит меня, если я даже не знаю, как удовлетворить саму себя? Поиск новых и творческих вещей, связанных с моим партнером, – фантастическая вещь, но я также убедилась, что вначале нужно узнать саму себя, исследуя свое тело, чтобы понять, что мне нравится. Теперь я могу дать своему партнеру толчок в правильном направлении. С вами когда-нибудь бывало так, что партнер попал в вашу эрогенную зону, а затем проскочил ее? Это худшее, что может быть, правда? Вместо того, чтобы бояться причинить вред чувствам вашего партнера, я опережаю его действия: «Да, вот здесь, милый, продолжай делать это, да, да, да!» Я не играю босса, но даю конкретные инструкции, что делает секс лучше для меня и помогает партнеру понять, что меня заводит.

Спросить, что ему нравится

Я не хочу тратить большую часть сексуального времени, пытаясь угадать, правильно ли я ублажаю своего партнера, поэтому я его просто спрашиваю. Люди разные, тела разные, и нет смысла тратить время на то, что не работает. Вы можете порадовать своего партнера только в том случае, когда действительно знаете, что ему нравится.

Не бойтесь пробовать что-то новое

Конечно, новые вещи могут устрашать, но это может быть очень забавным опытом. Когда я впервые вошла в интим-магазин, я ужасно стеснялась, так ничего и не выбрала и убежала, раскрасневшаяся, обратно в машину. В настоящее время я прошу своего парня остановиться, если вижу по пути секс-шоп.

Ловите момент

Я не ограничиваю свою сексуальную жизнь стенами своего дома, а ловлю момент, когда появляется такая возможность. Лучший секс, которым я когда-либо занималась, происходил в неожиданных местах (например, стоя в пробке в машине).

Не имитируйте оргазмы

Иногда я просто не хочу заниматься сексом. И я этого не делаю. Раньше я пыталась порадовать своего партнера, даже когда была не в настроении, пока не поняла, что он потратил свое время, пытаясь понять, наслаждалась ли я процессом. Теперь я честна с моими партнерами, и, если мне не хочется делать это, я просто этим не занимаюсь.